Responsabilidad Social y gestión Sostenible

Economía Ambiental: el adiós al usar y tirar En el actual escenario mundial como nacional, los principales desafíos para las Organizaciones públicas y privadas, provienen de los vertiginosos cambios del entorno donde se desarrollan. A lo largo del tiempo, los problemas por los que ha atravesado la humanidad, han obligado a buscar marcos legales para institucionalizar la responsabilidad social y la gestión a través de declaraciones, pactos y creación de organizaciones. La Economía Ambiental, que es una disciplina nacida dentro del ámbito de la economía, trata de aplicar los instrumentos analíticos de la economía convencional al análisis de las decisiones de los agentes que tienen influencia en el medio ambiente y es heredera del paradigma neoclásico que trata de aplicar principios marginalistas al análisis de las decisiones; buscando definir la asignación óptima de los recursos ambientales. Uno de los objetivos clave de la estrategia "Europa 2020" es la consolidación de un crecimiento "inteligente, sostenible e integrador" en la Unión Europea (UE). El comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, señalaba en fechas recientes que la UE debe tender hacia una "economía circular", donde los residuos sean la principal fuente de materia prima fiable. A nivel internacional se pueden destacar varias iniciativas. Hace unos meses se celebraba en Londres "Resource", la primera conferencia sobre economía circular, que reunió a algunos de sus impulsores más destacados. La fundación Ellen MacArthur, además de estudios como el citado, ha puesto en marcha el proyecto "MainStream" junto al World Economic Forum. Si se aplica, según sus responsables, se ahorrarán 500 millones de dólares en materiales, se crearán 100.000 empleos y se evitarán 100.000 toneladas de residuos en cinco años a nivel global. El actual sistema de producción, basado en el "tomar-usar-desechar", no da para más. La basura, la contaminación, el agotamiento de los recursos naturales no paran de crecer, y el medio ambiente y los ciudadanos lo sufren cada vez más. Frente a ello, diversos expertos, empresas e instituciones proponen la "economía circular", basada en el ciclo de la naturaleza; en donde los residuos se transforman en recursos. De esta manera se ahorran costes y se crean miles de puestos de trabajo. La economía circular aplica al máximo las tres "R" del ecologismo (reducir, reciclar y reutilizar), de manera que los impactos ambientales se minimizan. Las empresas reducen costes y se vuelven más competitivas, resistentes y resolventes (capacidad de sobreponerse a situaciones adversas); de manera que se enfrentan mejor a las crisis. Los puestos de trabajo se generan a nivel local y son de mayor calidad. Los ahorros pueden llegar en algunos casos hasta el 40-50%, según el informe de 2012 "Hacia la Economía Circular. Razones económicas y comerciales para una transición económica acelerada", elaborado por la consultora McKinsey & Company para la fundación Ellen MacArthur. En este trabajo se asegura también que gran parte del sector de manufactura europea podría ahorrar unos 650.000 millones de euros y crear decenas de miles de empleos de aquí a 2025. El aprovechamiento de los residuos, el uso de energías renovables o el diseño de productos basados en pautas sostenibles; genera un sector que solo en España (como ejemplo) representa miles de puestos de trabajo locales de la también denominada "economía verde". Como he señalado anteriormente, la Unión Europea ha tomado la delantera en la transición hacia una economía circular, considerando que es un "modelo económico sostenible" que permite luchar eficazmente contra el cambio climático, al mismo tiempo permite la creación de empleos de alta calidad y oportunidades comerciales competitivas. Ha llegado el momento que el resto del mundo siga esta transición, particularmente en América Latina; una región que puede obtener grandes beneficios económicos y al mismo tiempo proteger sus valiosos recursos naturales, sus comunidades y el medio ambiente. La economía circular es un modelo industrial restaurativo por diseño y propone que, en lugar de extraer recursos naturales, los materiales que ya han sido procesados puedan ser recuperados y reutilizados de diversas maneras; protegiendo así los recursos naturales de la sobre explotación. Esto tiene como objetivo mantener los recursos, valiosos y escasos, en circulación por períodos más largos de tiempo, impulsando el reciclaje y evitando la pérdida de materiales. Para lograr estos objetivos, se requieren modelos de negocios alternativos, tales como reutilización, re manufactura y producto-como-servicio. América Latina en general y Argentina en particular, tienen un potencial único en términos de uso eficiente de sus recursos y la creación de nuevas políticas de manejo de residuos, pudiendo generar interesantes oportunidades para la nueva cultura emprendedora e innovadora que se ha venido desarrollado en la región durante la última década. Bajo el actual escenario económico, social y ambiental; avanzar hacia una economía circular puede convertirse en una estrategia de política industrial clave para una recuperación económica, logrando triple beneficios en la generación de empleos de calidad, creación de nuevas empresas y abordaje de la problemática del cambio climático.

