Roma es una de las ciudades más míticas de Europa y uno de los destinos más visitados del mundo. Es destino obligado en un primer viaje a Europa, y motivo de más visitas en viajes posteriores. Es una de esas ciudades que uno se enamora y siempre quiere volver. Es también, desde hace 4 años, uno de los destinos más frecuentados y pedidos por el público nacional que aprovecha el viaje a Europa para hacer una visita a la Santa Sede y tal vez conocer al Papa Francisco. La Ciudad del Vaticano es una de las visitas obligadas dentro Roma. Su extensión no llega al medio kilómetro cuadrado y cuenta con apenas 900 habitantes; tras sus muros se encierra tanta historia, tantos símbolos trascendentes y de tal importancia para el mundo que lo convierten en un atractivo tanto para católicos como a cualquier otra persona. Sus 4 atractivos más importantes sin dudas son Los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica y Plaza de San Pedro. Son lugares que hay que visitar una vez en la vida y por los que vale la pena pagar. Plaza de San Pedro: Las dimensiones de la plaza son espectaculares: 320 metros de largo por 240 metros de ancho. En las liturgias y acontecimientos más destacados la Plaza de San Pedro ha llegado a albergar más de 300.000 personas. La construcción de la plaza se llevó a cabo entre 1656 y 1667 de la mano de Bernini, con el apoyo del papa Alejando VII. Lo más impresionante de la plaza, además de su tamaño, son las 284 columnas y 88 pilastras que bordean la plaza en un pórtico de cuatro filas. En lo alto de las columnas hay 140 estatuas de santos realizadas en 1670 por los discípulos de Bernini. En el centro de la plaza destaca el obelisco y las dos fuentes. La forma más espectacular de llegar a la Plaza de San Pedro es por la Via della Conciliazione, una larga calle que comienza en el Castillo de Sant Angelo. Basílica de San Pedro: acoge en su interior a la Santa Sede, siendo el templo religioso más importante del catolicismo y la iglesia donde el Papa celebra las liturgias más importantes. Tiene una capacidad para 20.000 personas. Mide 190 metros de largo y la nave central tiene 46 metros de altura. La cúpula alcanza una altura de 136 metros. Es realmente imponente. Entre las obras de arte que se pueden encontrar en su interior destacan el Baldaquino de Bernini, La Piedad de Miguel Ángel y la estatua de San Pedro en su trono. Una de las cosas que más llaman la atención de la basílica es su increíble cúpula. Ha servido de inspiración para otros proyectos posteriores, como la Catedral de San Pablo de Londres y el Capitolio de Washington. Museos Vaticanos: son de los más visitados de todo el mundo y se deben hacer largas filas para poder ingresar en ellos. Fueron fundados en el siglo XVI por el Papa Julio con la Capilla Sixtina y su techo pintado por Miguel Ángel. Cada año, reciben cerca de 5 millones de visitas y algunas de las obras más interesantes que se pueden admirar son La Madonna de Rafael, El Entierro de Caravaggio, La coronación Marsuppini de Filippo Lippi y el San Jerónimo de Leonardo Da Vinci. Capilla Sixtina: es uno de los mayores tesoros del Vaticano, de Roma y del mundo en general. Es conocida tanto por su decoración, como por ser el templo en el que se elige y corona a los Papas. Lo que llama la atención de la Capilla Sixtina no es su arquitectura, sino los frescos que recubren por completo las paredes y el techo. Algunos de los artistas más importantes que trabajaron en ella son Botticelli, Perugino, Luca o Miguel Ángel. El Techo: Todos los frescos del techo de la Capilla Sixtina son obra de Miguel Ángel, que tardó cuatro años en pintar la bóveda, desde 1508 hasta 1512. Si algo destaca en las imágenes del techo son las nueve historias del génesis que ocupan la parte central: Están representadas las escenas desde la Embriaguez de Noé hasta la Separación de la Luz de la Oscuridad. La Creación de Adán: Sin duda alguna, La Creación de Adán es la imagen más conocida de la Capilla Sixtina. Se encuentra situada en la parte central de la bóveda y representa la historia del Génesis en la que Dios da la vida a Adán. El Juicio Final: Sobre el altar mayor y con unas dimensiones enormes (13 x 12 metros aprox) se encuentra la otra obra maestra de Miguel Ángel, El Juicio Final, que representa el Apocalipsis de San Juan. Por último, quisiéramos destacar algunos consejos finales - Lleven sus piernas y hombros cubiertos tanto para la Basílica como para los Museos Vaticanos. No se permiten prendas sin mangas, muy escotadas, pantalones cortos, minifaldas o gorras. - A aquellos interesados en las audiencias papales: tengan en cuenta que muchas veces la agenda del Papa cambia sin previo aviso y no hay garantía de que la audiencia se realice. Para los que deseen saber, es los días miércoles y son audiencias generales de mucha gente. - Recomendamos reservar con antelación la visita a los Museos para no perder medio día en la fila. Las horas menos concurridas suelen ser el mediodía y la última hora de la tarde. También sugerimos no ir los últimos domingos de cada mes (el día gratuito) ni en Semana Santa. También es recomendable evitar los fines de semana, sobre todo en temporada alta. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / Email: ventas@vuelosyvacaciones.com.ar



