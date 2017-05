Concejal Hugo Gigena El proyecto de nuevo distrito se conformaría con parte de Exaltación de la Cruz desde Los Cardales hasta el barrio Parque Sakura, y un sector de Campana a lo largo de la ruta 4. La idea da vueltas hace tiempo en la cabeza de mucha gente, tanto los que están del lado de Campana como los de Exaltación de la Cruz, que ven que esta zona tiene una dinámica de desarrollo particular; con un modelo económico específico, y la conformación de una identidad y una idiosincracia bien definida, distinta al resto de los distritos de Campana y Exaltación de la Cruz. Todo el corredor paralelo al río Luján, desde el río Paraná hasta la zona de Parque Sakura; casi en el límite con Luján, funciona de hecho como un pulmón verde rodeado por las grandes ciudades: Campana, Zárate, Escobar y Pilar. Es una zona donde el turismo, el esparcimiento y los servicios ligados a la vida sana y el disfrute en contacto con la naturaleza son la clave de la actividad. Salvo el pequeño enclave industrial que rodea al Parque Industrial Ruta 6, toda esa franja comparte una dinámica de crecimiento fuertemente aluvional: gente llegada en su mayoría de los distritos vecinos buscando un estilo de vida mas sano y feliz, pero cercano a los centros urbanos y los polos productivos. Esa zona, partida al medio por el límite entre Campana y Exaltación de la Cruz, genera cada día mayores relaciones y contactos entre sí; al punto que para la gente que allí vive es una misma cosa: Los Cardales. Así, hay muchas mas relaciones y puntos en común entre un vecino del barrio Las Lomadas de Campana y de cualquier barrio del pueblo de Los Cardales, que entre cualquiera de esos puntos y la ciudad de Campana o de Capilla del Señor. Este límite, cada vez mas difuso, en muchos casos es vivido como un inconveniente. La mayoría de las casi 10.000 personas que viven en los barrios de la ruta 4 se atienden en la salita de primeros auxilios de Los Cardales. Cuando en la ruta hay un accidente van los bomberos de Los Cardales. Casi todos hacen las compras diarias en Los Cardales y mandan a sus hijos a escuelas de Los Cardales. Los jóvenes centralizan su vida social en Los Cardales, e incluso muchos fijan domicilio en Exaltación de la Cruz para gozar de los servicios que presta este municipio. Los problemas mas grandes que tiene esa zona tienen que ver con cosas que no se pueden resolver del otro lado del límite. En ninguno de esos barrios hay agua corriente ni cloacas, y los niveles de inseguridad son mucho mas altos del lado de Campana que del lado de Exaltación. Es claro que la Municipalidad de Campana venía dandole historicamente la espalda a esta zona, y aunque ultimamente se han mostrado ciertos gestos (por ejemplo el centro de monitoreo), le dedica a ella una ínfima parte de sus recursos. ¿Quizás porque no la siente que forma parte de la comunidad? Del lado de Exaltación la situación también es compleja. El tradicional centralismo de Capilla del Señor por sobre el resto de las localidades del distrito genera históricos resquemores, que desde siempre "el cardalero" ha resuelto por su propia cuenta. Se trata de una comunidad fuertemente autogestiva, que depende poco del municipio en cuanto a la generación de las condiciones de crecimiento, y que se las ha arreglado sola para resolver sus propios problemas. Raro: Los Cardales, un rincón que recorre dos municipios importantes, sin embargo paraciera no ser tenido en cuenta por ninguno de éstos. Nada de todo esto es nuevo, pero ahora la idea ha sido tomada por el concejal radical de Exaltación de la Cruz Hugo Gigena, que decidió impulsarlo y darle forma institucional. "Las políticas públicas mas modernas de desarrollo local privilegian una relación cercana entre la comunidad y el gobernante, con un tamaño que permita que el gobernante conozca lo que sucede en su región y pueda accionar rápidamente. Cuando el vínculo es cercano, el nivel de satisfacción de la comunidad con el desempeño público es mas alto, y el ida y vuelta permite una relación fuerte que da resultados efectivos en la calidad de vida de la gente. Por el contrario, cuando los centros urbanos se distancian del poder central la atención que se presta a cada uno no es la misma y se generan fuertes asimetrías. Eso lo vemos claramente en nuestra región." Gigena también señaló que "Cremos que distritos chicos y amigables son la clave para modelos de desarrollo local exitosos, y sostenemos que es clave la integración económica y de modelo de sociedad. Aquí esto se fue gestando solo. La gente del lado de Campana se reconoce como vecino de Los Cardales, y los cardaleros viven a los barrios de la ruta 4 como una extensión de la misma comunidad. Culturalmente es todo una misma cosa". De aquí en adelante, es la propia comunidad la que dará vida o no al proyecto -vaticina Hugo Gigena-. El debate público pulirá la idea, le encontrará defectos, lo corregirá, establecerá los futuros límites, definirá los tiempos y las metodologías de acción. De a poco, detalló el concejal, el proyecto cobrará importancia si logra inserción en la comunidad, y buscará los propios referentes que lo impulsarán. Habrá que hacer lobby en los municipios, en la legislatura y el gobierno de la provincia. Será una tarea que demandará años, y que seguramente tendrá dificultades. Los antecedentes son diversos y cada caso tiene sus particularidades. Uno de los mas recientes es la independencia de logró Lezama del municipio de Chascomús hace algunos años. En ese caso los vecinos recurrieron al corte de la ruta 2 para presionar en favor de la independencia. Un caso mas cercano es el de Lima, la pequeña localidad perteneciente a Zárate que sigue la lucha por su autonomía. Yendo bastante atrás en la historia, tanto Campana como Zárate pertenecían al distrito de Exaltación de la Cruz. Llegó un punto que su propio crecimiento y desarrollo específico derivó en la independencia y creación de los nuevos municipios. Hoy son alrededor de 60 las iniciativas independentistas de localidades de la provincia de Buenos Aires que con mayor o menor grado de impulso trabajan por la autonomía y la libertad de decidir su propio futuro.







