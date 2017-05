Tras una larga charla en el vestuario entre jugadores y cuerpo técnico, el capitán de Villa Dálmine se refirió a la situación del equipo. "Pasa todo por la cabeza, porque hay material y buenos jugadores", señaló. No fue un postpartido habitual el de ayer en Villa Dálmine. Es que tras la derrota ante San Martín de Tucumán, el entrenador Felipe De la Riva y los jugadores mantuvieron una larga charla dentro del vestuario. Así, los futbolistas Violetas recién salieron de esa zona casi una hora después de finalizado el encuentro. Y el único que se dirigió a la sala de prensa fue el capitán, Horacio Falcón. "Estuvimos analizando las cosas, poniendo en claro situaciones", señaló el Otto. "Tenemos que buscarle la vuelta entre todos; decirnos las cosas en la cara, siendo nobles y siempre de buena manera. Charlando todo, comprendiéndonos como compañeros, las cosas van a salir, porque no estamos muertos, estamos vivos", agregó al respecto. Respecto al momento del equipo, Falcón aseguró que "pasa todo por la cabeza, porque hay material y buenos jugadores". "Somos los mismos que nos regalamos buenos triunfos en esta categoría", remarcó el hombre que cuenta con más de 400 partidos en el club. El capitán Violeta se mostró confiado en la recuperación: "Lo vamos a revertir. Laburamos día a día para salir adelante. Tenemos que redoblar esfuerzos y ajustar algunas cosas. No vamos a agachar la cabeza. Vamos a ir a Misiones a buscar un buen resultado. Hay que apretar los dientes y correr, con el corazón o como sea". Finalmente, el Otto le dejó un mensaje al simpatizante: "Quiero decirles que somos los primeros que queremos salir de esto, que queremos sacar esto adelante más que nadie".



Villa Dálmine:

Falcón, ”Lo vamos a revertir”

