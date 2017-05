P U B L I C



Será el primer partido del Auriazul tras el alejamiento de Norberto Silvero de la conducción técnica. Se jugará desde las 15.30 horas en cancha de JJ Urquiza. Un nuevo ciclo comenzará mañana en Puerto Nuevo. Al menos uno de transición, luego del alejamiento de Norberto Silvero de la conducción técnica del plantel de Primera División. En su lugar asumió Carlos "Bocha" Hernández, cuya premisa será tratar de guiar al Auriazul a su primera victoria del año (hasta el momento no ganó en 2017: dos empates y siete derrotas en nueve presentaciones). Y el debut de Hernández será mañana lunes frente a Central Ballester por la 25ª fecha de la Primera D, en un partido que se jugará desde las 15.30 horas en cancha de Justo José de Urquiza (Loma Hermosa) con arbitraje de Santiago Jorge Mitre. El "Bocha" no la tendrá fácil para armar su primera alineación titular: a las bajas por suspensión de Michel Bustamante, Maximiliano Díaz (ambos deben una fecha todavía) y Eliseo Aguirre (le quedan dos), se sumó la de Michel Gómez (expulsado ante Muñiz). Además, uno de los baluartes de la defensa Auriazul, el central Raúl Colombo, decidió abandonar la práctica deportiva por cuestiones laborales. Por su parte, Central Ballester tampoco llega bien a este encuentro: lleva siete fechas sin ganar y perdió cinco de sus últimos seis encuentros. Por esta razón, tras la caída ante Liniers, Roberto "Beto" Romano dejó de ser el entrenador del equipo que, a pesar de esta pobre cosecha, se mantiene en la novena posición, último lugar de clasificación al Reducido por el segundo ascenso. COMENZÓ LA 25. La 25ª fecha de la Primera D se puso en marcha ayer con un nuevo triunfo de Argentino de Rosario, que venció 2-1 como local a Claypole y suma siete victorias en sus últimas ocho presentaciones. De esta manera, el Salaíto llegó a los 48 puntos y trepó hasta la tercera posición del campeonato, ubicándose sólo por detrás de Alem (55) e Ituzaingó (50). Esta jornada continuará hoy con el partido entre Lugano y Centro Español, mientras que mañana jugarán: Muñiz vs Juventud Unida, Central Ballester vs Puerto Nuevo y Yupanqui vs Lamadrid. Finalmente, el martes se disputarán otros tres cotejos: Victoriano Arenas vs Atlas, Deportivo Paraguayo vs Liniers y el duelo entre el líder Leandro N. Alem y el escolta Ituzaingó.

Primera D:

Puerto Nuevo visita mañana a Central Ballester

