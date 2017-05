ENCUENTRO Nº 70: En 69 partidos, Puerto Nuevo ganó 24 veces, Central Ballester se impuso en 25 y empataron 20. Puerto Nuevo convirtió 111 goles, mientras que Central Ballester marcó 105. COMO LOCAL PUERTO NUEVO: en 36 partidos, Puerto Nuevo obtuvo 13 victorias (64 goles) y Ballester logró 8 (46 goles). Empataron 15 veces COMO LOCAL CTRAL.BALLESTER: en 33 partidos, Puerto Nuevo ganó 11 veces (47 goles) y Ballester venció en 17 oportunidades (59 goles). Se registraron 5 empates. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA: El 30 de octubre de 2016, por la 10ª fecha, Central Ballester se impuso 1-0 sobre Puerto Nuevo en Campana con gol de Federico Sellechia. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE: Se disputó el sábado 9 de mayo de 2015, por la 9ª fecha de la Primera D. Victoria 1-0 de Central Ballester con gol de Diego Carabajal. Arbitraje de Juan Battaglia. APOSTILLAS: Nueve partidos sin ganar lleva Puerto Nuevo ante Ballester, con 3 empates y 6 derrotas. La última victoria "Portuaria" sobre el Canalla se remonta al lunes 6 de septiembre de 2010, por la 5ª fecha de la Primera D 2010/11: fue 1-0 con un gol señalado por Maximiliano Zerbini de penal, en carácter de visitante. Como local: 6 encuentros sin triunfos, con 2 empates y 4 derrotas. El último triunfo en Campana tuvo lugar el sábado 25 de abril de 2009, por la 30ª fecha de la Primera D 2008/09: fue por 2 a 0 con goles de Orlando Sosa y Cristian Gualdoni. Como visitante, 3 partidos sin triunfos con un empate y 2 derrotas. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA VICTORIA VISITANTE DE 1986. Se produjo el sábado 4 de octubre, por la 12º fecha de la Primera D: CENTRAL BALLESTER 1 - PUERTO NUEVO 3. CTRAL. BALLESTER: Romero; López, J. C. Rojas, Aguirre y C. Sproviero; Rosales (Mazzoni), Fabrizio y Cerrudo; Barrera, M. Gómez (Valenzuela) y Montenegro. DT: Juan Carlos Menéndez. SUPLENTES: Meza, Martínez y Montoya. PUERTO NUEVO: Ismael Prado; Alejandro Rodríguez, Oscar Rodríguez, Ramón Carelli y Ramón Antúnez; Rubén Stella, Florencio Espíndola y Angel Azcurra (Carlos Gómez); Rodolfo Enríquez (Scozzesi), Carlos Medina y Hugo Yedro. DT: Mario De Luca. SUPLENTES: Oscar Giuntoli, Bazza y Oscar Benítez GOLES: PT 21m Medina (P), 37m Fabrizio (CB), 42m Yedro (P) de penal. ST 45m Yedro (P). EXPULSADO: ST 44m Romero (CB) por exceso verbal. CANCHA: Acassuso.

El Historial:

Puerto Nuevo Vs. Ctral. Ballester

Por Gustavo Belsué

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: