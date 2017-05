Rincón Tuerca

P U B L I C





E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com TC MOURAS: La categoría está desarrollando durante este fin de semana otra carrera del campeonato en el Autódromo de La Pampa. Televisa la TV Pública desde las 11 hs a través del programa "Carreras Argentinas". CONTINUAR: Quedó aclarado por parte del propio piloto Claudio Paolinelli que más allá de cualquier resultado con su chasis de la clase A del TC Regional va a continuar corriendo porque esta temporada se propuso ser parte de la categoría. MOTIVADO: Un buen momento para Juan Martín Molina que viene de ganar sus dos carreras en el Kartódromo de Ciudad Evita dentro de la clase que viene corriendo en la categoría P.A.K.O. con los motores de Lasalla y se mete en la búsqueda del Campeonato que está en los comienzos de los mismos. El popular "Tincho" de Zárate está motivado. CARPETA: Se viene una interesante carrera para las Cupecitas en nuestra zona donde hay en carpeta dos competencias diferentes por parte del trabajo de ambos clubes. Zárate Auto Moto Club y Club del Primer Automóvil Argentino. Bienvenidos!! TC PISTA MOURAS: El autódromo de La Pampa recibe este fin de semana la categoría que con su habitual parque de autos lleva adelante otra fecha del presente certámen. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". ELEGIDA: La ciudad de Hugues fue la elegida por la categoría del Rally Federal para desarrollar su próxima fecha el venidero 21 de mayo donde viene participando la dupla Ferraro-Amaranto de nuestra ciudad a pesar que en el ranking figuren como pilotos de Zárate. PARTICIPAR: Tras la competencia de motocross desarrollada en el predio "Al límite" en la vecina ciudad de Zárate por otra fecha de la categoría Mx del Norte Buenos Aires Diego Lacognata fue partícipe de la misma con resultados dispersos de una manga a la otra donde se cayó y retrocedió varios puestos. GANAR: Por su parte Julian Garrido el jóven piloto campanense ganó en su especialidad en esta carrera de la de la categoría MX del Norte dejando en claro por que tiene el título de campeón y marcó un andar interesante con la moto que prepara y atiende su papá Juan con el asesoramiento de Debesa. FORMULA 07: En el autódromo capitalino con sus dos clases la categoría desarrolla otra fecha del campeonato donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. ARMAR: No muchos saben que el motor del auto de carrera de Maximiliano Civitarese se realiza en el taller donde se arma entre cuatro personas a saber: Zanini, Gerlo, Regginato y el propio padre del piloto en cuestión. Asado de por medio lleva adelante este emprendimiento y que de ahí funcione es otro tema, ellos tienen una frase que lo define todo "lo importante es competir" si el Fiat Uno para Alma ya es cuestión del que ocupa la butaca. FESTEJAR: El último sábado los componentes de la movida de los Jeep 4x4 festejaron su primer año que vienen armando su categoría en campo de nuestra zona donde encabezado entre otros por Javier Murillo ya están en un parque que supera los setenta concurrentes y siguen en pleno crecimiento. PREDIO: Y parece que los muchachos van por mas porque están detrás de un predio para realizar un proyecto donde van a tener todas las comodidades que demanda este nuevo club que va llegado a la cuna del primer automóvil. TURISMO ZONAL PISTA: Nueva actividad para esta propuesta automovilística en el autódromo Juan y Oscar Galvez durante este fin de semana con sus dos clases donde a las 9 hs comienzan con la clasificación. MARCAS: La llegada de Repuestos A.R.G. dedicado a la prestación de servicios para motos y karting en nuestra zona con un stock de repuestos para todas las marcas en la calle Pagola 731 de Zárate ya tiene su atención al público donde Andrés Romero traer al mercado denuestra zona una posibilidad diferente. POSIBILIDAD: Hay varios pilotos viendo la posibilidad de incorporarse a la clase tres de la categoría ALMA que aún no se los puede confirmar pero ya están armando sus autos. Cuentan que lo tentaron al ex campeón Diego Rivadulla pero por el momento no mostró el interés esperado el piloto de Escobar. CUMPLIR: El piloto está complicado desde lo económico con su motorista, no pudo cumplir con su chasista y encima se le cayó la publicidad mas potable no estará a partir de la próxima carrera lo que pone en duda su continuidad en la Clase Uno del Turismo Pista. FORMULA METROPOLITANA: La categoría escuela del automovilismo lleva adelante este fin de semana otra carrera del Campeonato en el autódromo de La Pampa donde televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". CORRER: El Turismo Nacional viene de correr en el Autódromo de termas de Rio Hondo el pasado fin de semana donde en la Clase Dos ganó Ariel Micheletti mientras que en la Clase Tres la victoria recayó en Julián Santero. CARRERAS: Finalmente el Campeonato Argentino de karting confirmó sus tres carreras para este año donde arrancarán el próximo domingo en Zárate, la segunda fecha será el 10 de setiembre en Comodoro Rivadavia. FACEBOOK: Seguí toda la información del mundo tuerca a nivel internacional, nacional y zonal en nuestra página de Facebook las 24 horas con todas las novedades. Estadísticas, notas, campeonatos, comentarios. TURISMO 4000 ARGENTINO: En el autódromo de La Pampa el Turismo 4000 Argentino encara esta competencia del presente campeonato en este fin de semana. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". DEFINIR: Si llegan a un acuerdo con el equipo el próximo fin de semana hay una posibilidad de que Juan Carlos Bava retome la actividad en la Fórmula Cuatro APAP nueva generación. Aunque "Carly" está con ganas el tema económico define su continuidad. TC BONAERENSE: La categoría visita el autódromo de Bradsen este fin de semana para llevar adelante otra carrera del Campeonato. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo deportivo y otro parque interesante de autos. PICADAS: Nueva propuesta de esta especialidad del automovilismo en el día de hoy en la ciudad de San Pedro donde desde las doce del mediodía están dando comienzo con su habitual caudal de protagonistas. MIDGET: Luego de mucho tiempo el próximo sábado por la noche retoma la actividad al autódromo porteño por parte de esta categoría. Harán toda esta temporada y por la noche/tarde. SUPER TC 2000: En el autódromo de Mendoza la categoría lleva adelante otra competencia del campeonato donde desde las 10.30 hs televisa Canal 13 a través del programa "Carburando". OFRECER: Nicolás Posco está militando en la Clase Tres del Turismo Nacional con la motorización de Rivas y la atención del auto por parte del equipo de Martos. Allí su padre "Juani" está colaborando y ahora le ofrecieron un auto para la Clase Tres pero de la categoría Alma. Aceptará? PASION: Parece que el ex piloto de automovilistico ahora está abocado a su otra pasión que es el fútbol, a tal punto que quiere ser parte de una lista para las próximas elecciones junto a su hermano de un club de nivel nacional. Lo llevarán al repostero Gabriel? PROMETIDO: Como lo había prometido Valentino Lacognata finalmente corrió en motocross en Zárate días atrás con su flamante moto y más allá de cualquier resultado su regreso fue lo más esperado por todo su equipo y sus familiares en la Categoría MX del Norte. Ahora esperan que siga en la alta competencia. FORMULA RENAULT: La fábrica de talentos de chicos hace otra carrera en el Autódromo de Mendoza este fin de semana con dos finales. Televisa Canal 13 desde las 10.30 a través del programa "Carburando". SEPTIMO: Ese fue el puesto que ocupó en la final de la Clase "A" del TC Bonaerense en el autódromo de Roque Perez el campanense Juan Pablo Galliano que sigue sumando puntos para el campeonato. ACCION: La llegada del Rally Federal a nuestra zona por la falta de un club que tome tal emprendimiento hace pensar que este en duda la carrera que no nos permitirá ver en acción a Pablo Villaverde que aceptó de ser de la partida con un auto que le ofrecieron. MODELOS: Como todos los meses van ingresando los nuevos modelos de motos eléctricas al mercado local para el deleite de los amantes de las dos ruedas. En la esquina de Alberdi y Rawson en la boutique de las motos ya se exponen las de paseos y deportivas con precios controlados y buena financiacion. ABARTH COMPETIZIONE: La monomarca visita el autódromo de Mendoza para realizar otra fecha del certámen con su habitual parque de autos y televisa desde las 10.30 el programa "Carburando" por el Canal 13. TERMINADO: A esta altura ya los trabajos en el chasis de Gastón Fernandez está casi terminado incluyendo la plata impulsora, solo falta empezar a poner todo en su lugar y quedará listo de cara a la próxima carrera. CONFORMES: Los hermanos Oliver están mas que conformes con la presente temporada que vienen realizando en karting dentro de la categoría Pako demostrando que cada uno tiene un buen nivel competitivo y están en la pelea de el campeonato. FELIZ: Otro que también se muestra feliz y con mucha confianza es Luis Miguel Afonso que dentro de este contexto de la categoria Pako viene ganando carreras y dejando la imágen de como el zarateño evolucionó desde su condición de piloto. Sin duda el popular "Parripollo" va a pelear el presente campeonato.

Rincón Tuerca

