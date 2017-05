La Auténtica Defensa. Edición del martes, 09/may/2017 Giroldi y Scioli se reunieron ayer en pleno centro de la ciudad







En Café Martínez, el exgobernador y la exintendente hablaron de "cuestiones políticas del gobierno nacional, provincial y local". La mesa incluyó mayoritariamente a militantes de Vamos Campana. En la mañana de ayer, el exgobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli y la exintendente municipal Stella Maris Giroldi protagonizaron un encuentro con tinte electoral que confirmó el regreso a la política local de la dos veces jefa comunal. La reunión se llevó a cabo en Café Martínez y, pese a que trascendió casi sobre su inicio, no se trató de disimular en ningún momento: de hecho, Scioli y Giroldi compartieron a solas y por más de diez minutos una de las mesas de cara a la avenida Rocca. Posteriormente, ambos referentes peronistas se unieron a una charla junto a militantes locales, la gran mayoría de ellos pertenecientes al espacio vecinal Vamos Campana, aunque también estaba Alberto Armesto (Mesa Varela Conducción) y el joven Tomás Buzzi (Vecinos por Campana). "Me pareció un momento importante para venir y tener una percepción directa de lo que está ocurriendo y de la voluntad de dirigentes y distintas fuerzas vivas de recuperar todo ese espíritu emprendedor de la ciudad", comentó Scioli en conferencia de prensa. "Comercios han cerrado, me contaba Stella. Fábricas que iban a instalarse y pusieron su proyecto en compás de espera; jubilados preocupados porque no les alcanza. De cara a esto, me parece importante que se construya una alternativa con un diagnóstico y definiciones claros", añadió. Y puso como ejemplo del cambio de rumbo adoptado por el Gobierno de Macri la situación en la fábrica local ATMA. "Me decían recién que una planta de pequeños electrodomésticos que había llegado a tener hasta 400 trabajadores hoy tiene 90, porque era más económico fabricar en otro lado. Así ha ocurrido en otros emprendimientos y es justamente lo que más hay que cuidar: el empleo", subrayó. Además de cuestionar las políticas de Cambiemos, hubo espacio para la memoria de Jorge Varela: "La charla también nos inspiró el recuerdo de Jorge. Hay que pensar qué estaría haciendo y pensando en estos momentos, para guiarnos en el buen camino de construir alternativas. Esa es la responsabilidad del peronismo". Por último, el exgobernador se desmarcó de una eventual candidatura por el Frente para la Victoria y prefirió no hablar de sus indicadores electorales. "Lo importante no es cómo esté yo sino cómo está la gente. Nosotros somos una organización política con la vocación y con la experiencia de ayudar en estos momentos del país", dijo. Por su parte, Giroldi indicó que en la charla se abordaron "cuestiones políticas del gobierno nacional, provincial y local", y destacó su "amistad" de larga data con Scioli, lo que siempre los ha mantenido "en contacto". Al mismo tiempo, le intentó quitar compromiso eleccionario a la visita. "Yo soy secretaria de Finanzas del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, y no va a ser el único candidato que a lo mejor pueda llegar a venir", soltó. La visita del exmandatario provincial se dio en el marco de una recorrida que viene realizando por todo el territorio bonaerense y que ya abarcó a 45 municipios, entre ellos el de la vecina ciudad de Zárate, donde se encontró con Osvaldo Cáffaro. Consultado por ese medio si le avisó antes de su llegada al PJ Campana y a su presidente, Pedro Milla, respondió que no fue necesario porque con Giroldi viene "trabajando codo a codo desde hace muchos años".

Fue en Café Martínez. Sería un claro mensaje político para el oficialismo y también para el armado de la oposición





EL EXGOBERNADOR DANIEL SCIOLI Y LA EX INTENDENTE STELLA GIROLDI SE REENCONTRARON EN "CAFE MARTINEZ". EL HECHO DE HABERSE MOSTRADO EN UN LUGAR PUBLICO EXPRESA UN CLARO MENSAJE POLITICO QUE TANTO EL OFICIALISMO Y LA OPOSICIÓN DEBERÁN DECODIFICAR. TESTIGOS PRIVILEGIADOS Referentes de Vamos Campana compartieron sus impresiones una vez finalizado el encuentro Giroldi-Scioli. "(Con Daniel) Coincidimos en el rol que tiene que tener el Estado, que nada tiene que ver con lo que está sucediendo en el Gobierno de Cambiemos. Él dice que tiene que haber un Estado de bienestar que le dé soluciones a los más vulnerables y eso no se da en ningún lugar de Argentina", afirmó Ariel Mosqueira. Alejo Sarna consideró que en un contexto donde es necesario trascender "las estructuras políticas tradicionales" porque "han quedado anacrónicas y no logran el grado de representatividad que tenían en otros momentos", la reunión "sirvió para para poder confluir en alternativas y armados políticos que sean transversales y horizontales". En ese sentido, Carlos Rodriguez expresó que afirmó que Vamos Campana es "un espacio abierto a todas las posibilidades", con la vocación de "trabajar por Campana, por los vecinos de Campana, dejando de lado todos los personalismos". "Está claro que en una conjunción de distintas fuerzas cada uno tendrá su lugar, hay que calmar las ansiedades, pero más que nada hay que tener claro para qué estamos trabajando", explicó. Para cerrar, el concejal del PJ-FPV Osvaldo Fraticelli eligió el mensaje más trascendente dejado por Scioli. "Dejemos de revolver el pasado y hablemos del futuro, mirando aquellas cosas que hicimos bien y aquellas que hicimos mal para mejorar", comentó. "La gente eligió lo que eligió y hoy ya se está dando cuenta lo que es este gobierno. Lleva 500 días y nada de lo que prometió se está dando", aseguró.

