Los municipales rechazaron la nueva oferta del Municipio y reponen las medidas de fuerza

Hasta el jueves habrá retención de tareas de 6 horas y ya instaló una carpa frente al Palacio Municipal que se mantendrá hasta el jueves, día para el que fue convocada una movilización con el apoyo de la Fe.Si.Mu.Bo. y la CGT. La reanudación de la negociación paritaria entre el Municipio y el Sindicato duró poco: apenas un encuentro fue necesario para que los municipales tildarán de "falta de respeto" la nueva oferta oficial y volvieran a implementar la retención de tareas de seis horas, medida a la que se suma un acampe en la plaza principal, saturación de los sectores de trabajo y una movilización convocada para el próximo jueves de la que también participará la Fe.Si.Mu.Bo. y la CGT. La propuesta salarial de la gestión Abella consistió en un 11% de aumento con cláusula gatillo aplicable a los meses donde se supere dicho porcentual y una suma fija no remunerativa de hasta 2 mil pesos para gastar en uno de los supermercados de la ciudad. "La oferta del Ejecutivo fue una falta de respeto. Realmente consideramos que es una burla", fustigó Norberto Burgueño, secretario de Prensa del gremio. Burgueño señaló que la posición de los paritarios oficiales fue "inamovible". "Nosotros hicimos una contrapropuesta del 16% retroactivo de enero, clausula gatillo y mantener el bono, pero fue rechazada", aseguró. Por su parte, el secretario Gremial, Mauro Magallanes, sostuvo que el Gobierno les volvió a "tomar el pelo". "Levantamos la medida por 72 horas que veníamos llevando para que el Ejecutivo recapacite y llegue a la reunión de hoy con una cifra igual o parecida a lo que nosotros pedimos: volvieron y nos plantearon lo mismo que habíamos firmado en el acta más de 20 días atrás", afirmó. "Nosotros hicimos una contra-propuesta y los paritarios, sin consultarle al Ejecutivo como habían hecho anteriormente, la rechazaron. Vinieron con la orden de no aceptar ninguna propuesta del sindicato", añadió. Más allá del despliegue de nuevas medidas de fuerza, Magallanes aclaró que el Sindicato está "dispuesto a seguir conversando". "Pienso que deben recapacitar y volver a llamarnos", comentó. Y criticó el bono no remunerativo otorgado como una tarjeta con crédito para compras: "Es seguir dándole plata a los monopolios, como están acostumbrados ellos, y que el comercio de Campana no reciba ese dinero".

ANOCHE YA ESTABA INSTALADA LA CARPA DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL



