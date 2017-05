La Auténtica Defensa. Edición del martes, 09/may/2017 Abella: ”Queremos que el trabajador esté lo mejor posible, siempre cuidando los fondos de los vecinos”







El intendente aseguró que sus paritarios siempre han ido a negociar "mejorado altamente las ofertas" anteriores y lamentó que el gremio no haya bajado "ni un centavo a las pretensiones". Reafirmó que los trabajadores que se plieguen a la medida de fuerza sufrirán descuentos. Conocidas las medidas de fuerza que despliega el Sindicato tras rechazar la última propuesta salarial del Municipio, el intendente Sebastián Abella reivindicó las gestiones para llegar a un acuerdo y señaló que se debe "guardar un equilibrio" entre los gastos del Estado local y los recursos destinados a pagarle a los trabajadores municipales. "Nosotros en cada reunión que hemos tenido con los paritarios del gremio hemos mejorado altamente las ofertas, siempre pensando en que tenemos que tratar que el trabajador esté lo mejor posible y siempre cuidando también los fondos de los vecinos de Campana", aseguró el jefe comunal. "Les hemos ofrecido un bono de la misma índole de aquel de diciembre de 2016, sosteniendo la cláusula gatillo y dándoles un 11% de aumento, del cual ya otorgamos el 10% a cuenta. Pero esa oferta no fue bien recibida y hoy toman nuevas medidas", lamentó. Abella destacó que la oferta sea para válida para todo el semestre porque "teniendo en marzo una inflación del 2,5%, seguramente el valor acumulado va a superar el 11% y el Municipio va a tener que afrontar la diferencia". "He dialogado con muchos empleados explicándole qué significa la cláusula gatillo, una medida para que el sueldo no esté por debajo de la inflación y la vaya acompañando, y a muchos a partir de entenderla les ha parecido buena", aseveró. "Tenemos la mejor predisposición para seguir buscando acuerdos, pero mucho más la Municipalidad no está en condiciones de dar", advirtió. Y dijo que "del otro lado, si se ven las actas, uno se da cuenta que no han bajado ni un centavo a las pretensiones". Sobre las nuevas medidas de fuerza, el jefe comunal remarcó que no son un "quite de colaboración" sino "un paro". "Una persona que viene a trabajar y no hace nada, es paro, no es quite de colaboración, que es cuando uno trabaja a reglamento y se niega a hacer una tarea no prevista", comentó. En ese sentido, reconoció que durante la semana pasada "se han resentido los trabajos de la Secretaria de Obras y Servicio Público" y que en Mesa de Entrada "no se han recibido ninguna carta dirigida al intendente y a las distintas secretarias", situación que "habla de un paro". "Los empleados que no han trabajado todas esas horas en la liquidación de mayo no las van a cobrar", avisó. "Los vecinos ya han tenido aumento de tasas y con ese aumento hemos podido darle el 100% al básico a los empleados municipales, pero también debemos atender la demanda del Hospital, la de la Secretaría de Obras, la de Desarrollo Humano. Tenemos que pagarle a la empresa de recolección de residuos. Debemos guardar un equilibrio", remarcó Abella.

Sebastián Abella



