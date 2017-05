Stella recargada: anunció el regreso de la Mesa Varela Conducción, criticó al PJ y dijo que quiere ser ”patriarca” de la unidad del peronismo

En su regreso público a la política campanense, la exintendente aseguró que apuesta a un justicialismo unido. Para ello, convocará en las próximas semanas "a todas las agrupaciones". Además, reconoció contactos con rivales de la oposición. Y negó varias veces que quiera ser candidata. "Ya tengo pensado quien puede ser", tiró en cambio.

No podía ser de otra manera: Stella está de vuelta en la arena política campanense (¿se había ido?) y sus declaraciones ya dan para llenar páginas enteras de este diario. Ayer, en contacto con los medios que la aguardaban a la salida de su reunión con Scioli, la exintendente re-lanzó la Mesa Varela Conducción, aseguró que trabajará "por la unidad del peronismo", criticó duramente al PJ y negó varias veces que quiera ser candidata en estas elecciones legislativas. "Yo solamente voy a tratar de hacer de patriarca", ilustró.

"Hoy quiero hacer efectivo, por mí que autorizo, la apertura de la Mesa Varela Conducción", anunció la exjefa comunal ni bien tomó la palabra. Su elegido para ponerse al frente de la histórica agrupación es Alberto Armesto, a quien Giroldi definió como "un amigo, un compañero, un hermano de Jorge Varela" y la persona que "debe estar ahí" en estos momentos.

"Yo solamente lo que voy a hacer es tratar de ser como el patriarca, de poder llevar a la unidad del peronismo que se lo merece en esta alternativa que viene", afirmó sobre su nuevo rol en la política local.

Con esa misión, avisó que en las próximas semanas va a convocar "a todas las agrupaciones y el Partido Justicialista para tener una reunión y ver y trabajar para el futuro de esta ciudad", intención que aún no le había comunicado a titular del PJ local, Pedro Milla.

Giroldi comentó que a su retorno lo moviliza la opinión de que al peronismo le falta "estimulación".

"Veo que el peronismo está chato, sin desmerecer a nadie porque cada uno tiene su pertenencia y trabaja como tiene que trabajar, (pero) me parece que falta más habilidad, más fuerza en lo que es el peronismo", consideró.

"El peronismo siempre ganó las calles, estuvo al lado de la gente y tiene historia, que hay otros partidos que no la tienen. Entonces nosotros debemos darle esa historia nuevamente, volviendo a esa mística", agregó.

"Todos los que se quieran sentar conmigo bienvenido sea porque van a decir que yo no soy la detractora del PJ; y él que no, nos daremos cuenta quién es. Lo único que digo es que dejé el partido para que sea el estandarte del peronismo y hoy está parado: a mí no me digan que está trabajando el PJ", cuestionó.

Para lograr la unión, advirtió que deben dejarse de lado antiguas diferencias: "Hay compañeros que me piden que hable, pero sin rencores, porque ellos no conducen a nada", señaló.

En paralelo, reconoció que le gustaría tener poder de decisión para definir la lista de las PASO. "Sí, pero no voy a esperar que me llamen, porque si lo haría llega agosto y perdemos", contestó ante la pregunta. Y continuó: "Yo soy optimista en que vamos a ganar. No soy detractora. ¿Me escucharon a mí hablando mal de la actual gestión? Jamás. Y no me van a escuchar, porque cada uno sabe lo que hace".

"A mí sí me defenest-raron, no importa. Hoy tengo buena relación con el radicalismo, y me siento orgullosa de que me hayan llamado y ofrecido ocupar un cargo, (a lo que) les dije que no. Tuve conversación con Axel (Cantlon): la verdad es que tiene un grupo interesante y me gusta mucho. Yo habló con todos, no estoy cerrada dentro de una pecera. Trato de consensuar, tengo mi carácter, soy muy visceral, pero cambié: es muy distinto estar en el Ejecutivo que fuera de todo esto", amplió.

"No voy a participar (como candidata) porque considero que hay que darle paso a la gente joven. Debe haber un trasvasamiento genera-cional, (hay que) darles la posibilidad a otras personas muy capacitadas para ocupar distintos lugares", afirmó Giroldi.

Respecto a su renunciamiento al PJ luego de su derrota electoral de 2015, dijo que la motivo el que "todos decían que se podía, y al final se están armando quintas que no conducen a nada porque disgregan un montón. Hoy el peronismo tiene que juntarse y yo, vuelvo a reiterar, no quiero nada", reafirmó.

Asimismo, tuvo palabras para Varela: "Jorge era un león político. (Con él) No hubiesen pasado muchas cosas de las que pasaron ni a nivel local ni en la sección de la primera. No, no, Jorge era un león político. Él hubiese hecho esto".

Sobre el final, y frente a una nueva consulta, negó una vez más que pretenda postularse para algún cargo aun si se lo pidiera todo el peronismo. "Es mentira eso también: hay algunos que no quieren. Pero no: ya tengo pensado quien puede ser pero eso se verá a través de todas las agrupaciones. No voy a hablar antes de tener esa charla", dijo.