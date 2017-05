La Auténtica Defensa. Edición del martes, 09/may/2017 Romina Buzzini:

La presidente de la UCR Campana dijo además que "ha demostrado estar dispuesto a todo para volver a ser concejal, incluso apoyar a quienes derrotaron y denostaron a su propio abuelo". Desde el Radicalismo local, se mostraron sorprendidos por las declaraciones de la intendenta Stella Giroldi donde reconoció que el ex concejal Cantlon la llamo para buscar armar una lista conjunta para las próximas elecciones. "El radicalismo jamas le ofreció una candidatura a Stella Giroldi, pero así lo hizo el Dr. Cantlon, según lo ha dicho la ex intendenta. Realmente no salgo de mi asombro, en primer lugar quiero aclarar que el año pasado el ex concejal presento e hizo publica su renuncia a la Unión Cívica Radical Campana, aduciendo diversos motivos de representatividad, a pesar de que de vez en cuando deja deslizar algunas fotos de archivo con el escudo partidario, pretendiendo confundir a los vecinos de nuestra ciudad", explicó la presidenta de la UCR, Romina Buzzini. "En segundo lugar, me demuestra que la ambición personal de Cantlon por lograr una banca es realmente desmedida, ya ha sido capaz de ofrecerle compartir una lista a alguien que formo parte del gobierno de los últimos 20 años, que no solo fueron quien le ganaron a su abuelo la elección en el año 95, sino quienes se encargaron de denostar permanentemente al radicalismo históricamente y a quien el cuestionó sistemática-mente cuando eran gobierno, actitud que parece ser su favorita, ya que aunque participara de Cambiemos en las pasos luego de que este espacio ganara las elecciones de octubre del 2015 el hoy combate fervientemente, lo que me lleva a una reflexión de creer que prefiere quedarse en el grupo de los que critican por vocación y nunca se atreven a dar el paso para formar parte del gobierno", continuó. "La UCR Campana forma parte del gobierno municipal e integra Cambiemos orgánicamente tal como fuera decidido en la Convención Nacional de la ciudad de Gualeguaychu, por lo que estas declaraciones nos hacen pensar en cierta mala fe, ya que el único fin es pretender torcer el voto histórico que acompaña a los candidatos radicales", concluyó la líder del radicalismo.



”No nos sorprende que por su ambición desmedida Cantlon haya intentado hacer una alianza con Giroldi”

