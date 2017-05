La Auténtica Defensa. Edición del martes, 09/may/2017 Peaje en la AU6 y tema de ABSA. Audiencia Pública no vinculante

El pasado martes 2 de mayo visitó Campana el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires Dr. Guido Lorenzino y miembros del equipo que lo acompañan en la tarea para la cual fue designado en la provincia que dirige la Gobernadora María Eugenia Vidal. Vecinos, representantes de entidades intermedias, concejales, y gran cantidad de políticos que actúan en la ciudad se hicieron presente, acompañados también por miembros de las comunidades de los partidos de Exaltación de la Cruz y de Zárate. Se puede destacar de las palabras vertidas por el Defensor que "las audiencias públicas son mero formalismo, dado que no son vinculantes" por lo cual, "se impugnarán las audiencias públicas", para lograr que se modifique su accionar y el resultado de las mismas "sea considerado vinculante", dado que en ellas habla verdaderamente el pueblo y su participación debe ser escuchada y respetada por los representantes que fueron elegidos por el para que gobiernen, y deben actuar de acuerdo a su mandato. En otro pasaje de sus palabras, manifestó con respecto a la colocación de las cabinas de peaje que "todo lo que se dijo acá es sentido común" por lo tanto el Dr. Lorenzino considera que ese tema "se va a ganar por los vecinos. Sus palabras fueron "cuando se actúa con sentido común se gana". En el transcurso de la audiencia se escucharon voces de todos los sectores presentes, los cuales son afectados en mayor o menor escala, pero no obstante los reclamos e iniciativas de vecinos de Campana, Exaltación de la Cruz y Zárate, no se recibió ninguna respuesta, ni se demostró interés por parte de AUBASA ni intención de mantener un diálogo abierto con el objeto de encontrar soluciones. Todo lo contrario, con el avance de las obras en los lugares litigiosos está desoyendo el pedido de los vecinos como si estuviera actuando en un territorio que considera propio y en el que puede disponer a su antojo. Al tratarse el tema de ABSA no solo se consideró el tema de los aumentos inadmisibles por su forma tarifaria, sino que lo más preocupante surge de los estudios técnicos presentados, y que son de conocimiento público, sobre los análisis de potabilidad del agua que se está suministrando que, según los mismos, dista mucho de que se pueda considerar para consumo humano. Con respecto a la aptitud para consumo de este vital elemento es algo que de acuerdo a la tecnología disponible, no puede llevar meses sin que se tomen medidas, aunque sean precautorias, o porque no decir que amparen la salud de la población, dado que surge de los oradores que se hace caso omiso a las pruebas presentadas en distintos niveles desde ya hace largo tiempo, y no se logra que la justicia dictamine al respecto. Refiriéndonos a la forma de calcular las tarifas, está en contraposición con lo que es una tasa por prestación de un servicio que es lo que se debería cobrar, y el usuario se encuentra "cautivo" por no tener opciones y sin defensa alguna frente a la soberbia de una empresa cuyo accionar se encuentra muy cercano a ……………. (Este espacio lo dejo libre querido lector para que ponga la palabra que más le parezca). Espero se logre que estas audiencias se consideren vinculantes para que el vecino tenga una real participación en la toma de decisiones cuando afecta su salud y su bolsillo.

