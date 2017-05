El Violeta se presenta mañana miércoles como visitante frente a Crucero del Norte. Luciano y Federico Recalde y Alex Stábile son las novedades entre los convocados para este compromiso. Luego de la derrota frente a San Martín de Tucumán, el plantel de Villa Dálmine no tuvo tiempo para descansar, porque mañana miércoles estará jugando en Misiones frente a Crucero del Norte por la fecha 32 del campeonato del Nacional B. Por eso, Felipe De la Riva dispuso entrenamientos el domingo por la mañana y ayer por la tarde para recuperar a los jugadores y definir las variantes que debía realizar por las suspensiones del Ángel Alonso (llegó a las cinco amarillas) y Pablo Burzio (fue expulsado ante los tucumanos). Y en ese sentido decidió que, entre los convocados, Luciano Recalde reemplace al defensor paraguayo y que Alex Stábile ocupe el lugar de Burzio. Además, también confirmó el regreso de Federico Recalde, quien suplantará a Gaspar Lezcano entre los convocados. En cambio, quien sigue afuera de la convocatoria es Fabrizio Palma, que sigue realizando trabajos diferenciados para recuperarse del desgarro sufrido en el isquiotibial. Así, la delegación de 18 jugadores que partió ayer por la noche rumbo a Misiones está conformada por: Fernando Otarola y Sebastián Blázquez (arqueros); Juan Alsina, Ariel Coronel, Rubén Zamponi, Luciano Recalde, Lautaro Fórmica y Jorge Demaio (defensores); Horacio Falcón, Federico Recalde, Diego Núñez, Jonathan Figueira, Lucas Favalli y Pablo Ruiz (mediocampistas); Alex Stábile, Juan Manuel Mazzocchi, Leonardo Carboni y Ezequiel Cérica (delanteros). En cuanto a la formación, el entrenador uruguayo no dispuso de entrenamientos (limitados por las lluvias) que permitieran vislumbrar las modificaciones que realizaría en el 11 titular. En la defensa, Zamponi reemplazaría a Alonso, mientras que en el lugar de Burzio podría jugar tanto un delantero (Mazzocchi o Stábile) como un volante ofensivo (Favalli) o uno defensivo (Federico Recalde). Esto dependerá del esquema táctica que decida presentar De la Riva en Misiones. El partido se jugará desde las 21 horas (se retrasó una hora respecto a su programación inicial) y será arbitrado por José Sandoval, un referee que dirigirá por primera vez al Violeta. NACIONAL B PROGRAMACIÓN FECHA 32 MARTES - 15.30 horas: Flandria vs Indep. Rivadavia / Pablo Díaz MIÉRCOLES - 15.20 horas: Nueva Chicago vs Ferro / Pedro Argañaraz - 15.30 horas: Los Andes vs Ctral. Córdoba (SdE) / Ariel Suárez - 15.30 horas: Gimnasia (J) vs Almagro / Pablo Dóvalo - 19.30 horas: Estudiantes (SL) vs Douglas Haig / Bruno Bocca - 21.00 horas: Crucero Del Norte vs Villa Dálmine / José Sandoval - 21.00 horas: Juventud Unida (G) vs Boca Unidos / Diego Ceballos - 21.00 horas: Instituto vs Brown (M) / Hernán Mastrángelo - 21.00 horas: Chacarita vs Brown (A) / Ramiro López - 21.05 horas: Argentinos Juniors vs All Boys / Andrés Merlos - 21.30 horas: San Martín (T) vs Atlético Paraná / Luis Álvarez

TRAS LA EXPULSIÓN ANTE CHACARITA, FEDERICO RECALDE VUELVE A ESTAR ENTRE LOS CONVOCADOS.



Nacional B:

Villa Dálmine viajó anoche rumbo a Misiones

