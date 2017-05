P U B L I C



El partido fue reprogramado para mañana a las 15.30 horas. Las intensas lluvias caídas en nuestra región y también en el área metropolitana obligaron ayer a la suspensión de los tres partidos programados por la 25ª fecha de la Primera D, incluyendo el que iba a jugar Puerto Nuevo frente a Central Ballester en cancha de Justo José de Urquiza (en Loma Hermosa). Así, el debut de Carlos "Bocha" Hernández como DT interino del Auriazul se postergó, aunque ya tiene fecha de reprogramación: mañana miércoles desde las 15.30 en el mismo escenario y con el mismo árbitro, Santiago Jorge Mitre. Hernández asumió el pasado miércoles en reemplazo de Norberto Silvero, quien se alejó de la conducción técnica luego de la derrota que el "Portuario" sufrió ante Muñiz y que fue la novena presentación del año de Puerto Nuevo sin victorias (acumula dos empates y siete derrotas en este 2017). Ayer también fueron reprogramados para el miércoles los otros dos partidos: Muñiz vs Juventud Unida y Yupanqui vs Lamadrid. En tanto, hoy martes jugarán: el líder Leandro N. Alem vs el escolta Ituzaingó; Victoriano Arenas vs Atlas; y Deportivo Paraguayo vs Liniers.

Imagen ilustrativa.



Primera D:

Las lluvias obligaron a la postergación del partido de Puerto Nuevo frente a Central Ballester

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: