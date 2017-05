Con la participación de Santiago Michelotti e Ivo Capezzuto, jugadores del Boat Club, el combinado de la Asociación superó a Pergamino y San Nicolás para clasificarse al Provincial. La Selección Sub 15 de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) se coronó campeón del Zonal de la categoría y, de esa manera, se clasificó al Provincial. De esta conquista participaron dos jugadores del Campana Boat Club: Santiago Michelotti e Ivo Capezzuto, quienes fueron seleccionados por el entrenador Juan Negro para ser parte del combinado de la Asociación. La competencia se desarrolló el domingo en el Club Central Buenos Aires de Zárate, donde Zárate-Campana derrotó a las selecciones de Pergamino y San Nicolás para consagrarse campeón. En primer turno, Zárate-Campana superó 65 a 49 a San Nicolás, en un partido en el que se destacaron Emiliano Polese (21 puntos) y Thiago Martínez (17). En este juego, Ivo Capezzuto anotó 6 puntos, mientras que Michelotti no sumó unidades. Luego, en la definición del Zonal, la ABZC venció 86 a 61 a Pergamino, en un cotejo de goleo repartido, con Michelotti sumando 4 puntos como titular, mientras que Capezzutto aportó 7 ingresando desde el banco de relevos.

EL FESTEJO DE LA SELECCIÓN SUB 15 DE LA ABZC





MICHELOTTI Y CAPEZZUTO JUNTO AL ENTRENADOR BEHOCARAY



Básquet:

