Derrotó 3-0 como visitante y quedó en soledad en la cima de la División de Honor. No hay dos sin tres, dice la frase. Y también lo certifica el arranque del Club Ciudad de Campana en la División de Honor de la Federación Metropolitana de Vóley. Es que luego de vencer a Universitario de La Plata y Municipalidad de Lomas de Zamora, el equipo Tricolor también superó a Deportivo Morón. De esta manera, los dirigidos por Miguel Mudir quedaron como únicos líderes de la máxima categoría de la FMV con tres victorias en tres presentaciones, todas por 3 a 0. Lo dicho: la tercera la consiguió frente a Morón, como visitante con parciales de 25-17, 25-13 y 25-23, para sumar 9 puntos y así aprovechar la derrota de Club de Amigos (y la potergación de UAI vs Ciudad de Buenos Aires) para quedar como único líder con 9 puntos. El próximo compromiso de Ciudad de Campana será nuevamente como visitante, cuando el miércoles se enfrente a Vélez Sarsfield en el barrio de Liniers por la cuarta fecha de esta División de Honor. 3ª FECHA: Los resultados de esta tercera fecha de la División de Honor fueron: Tortuguitas 3-1 Vélez (28-26, 25-19, 23-25, 25-20); Universitario (LP) 3-1 River (25-15, 20-25, 25-18, 25-22); Club de Amigos 2-3 UNLaM (25-20, 17-25, 25-20, 23-25, 13-15); Municipalidad de Lomas de Zamora 3-1 San Lorenzo (25-27, 25-18, 25-19, 25-17); Deportivo Morón 0-3 Ciudad de Campana (17-25, 13-25, 23-25); Náutico Hacoaj 0-3 Boca Jrs (21-25, 22-25, 20-25); Bella Vista 1-3 Club Italiano (28-30, 25-23, 21-25, 20-25). Fue postergado: Ciudad de Buenos Aires vs UAI. POSICIONES: 1) Ciudad de Campana, 9 puntos; 2) Club de Amigos, 7 puntos; 3) Ciudad de Buenos Aires, UAI, Municipalidad de Lomas de Zamora y Boca Jrs, 6 puntos; 7) UNLaM , y Universitario (LP), 5 puntos; 9) Náutico Hacoaj, Bella Vista, River Plate, Vélez Sarsfield, Tortuguitas y Club Italiano, 3 puntos; 15) San Lorenzo, 1 punto; 16) Deportivo Morón, sin puntos. PRÓXIMA FECHA: Boca Jrs vs Club de Amigos, San Lorenzo vs Deportivo Morón; Club Italiano vs Universitario (LP); Ciudad de Buenos Aires vs Náutico Hacoaj; River Plate vs Municipalidad de Lomas de Zamora; Tortuguitas vs UAI; UNLaM vs Bella Vista; y Vélez Sarsfield vs Ciudad de Campana.

