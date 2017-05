Tuvo problemas con el motor por inconvenientes con la presión de aceite y debió dejar la carrera en la vuelta 24. El ganador fue Fabián Yannantuoni El campanense Matías Milla sumó su segundo abandono en la actual temporada del Súper TC 2000 luego de sufrir en Mendoza problemas con el motor de su Toyota Corolla #28. "Se paró el motor tres veces en carrera, hasta que no arrancó más y lo saqué lo más lejos posible para no generar un auto de seguridad". Así explicaba el piloto de nuestra ciudad los inconvenientes que se le generaron por los problemas que padeció por la presión de aceite. Fue en la vuelta 24 (sobre un total de 32) cuando dijo basta. Así, quedó finalmente en la posición 24 de una carrera que no le dejó nada positivo al equipo Toyota (el mejor fue Gabriel Ponce De León, que finalizó 15º) y que ganó de manera categórica Fabian Yannantuoni (Peugeot 408). Al podio también se subieron Mariano Werner (Peugeot 408) y el campeón reinante, Agustín Canapino (Chevrolet Cruze). Mientras que el top ten lo completaron: 4º) Martín Moggia (Citroën), 5º) Emiliano Spataro (Renault Fluence), 6º) Facundo Chapur (Peugeot 408), 7º) Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze), 8º) Manuel Mallo (Chevrolet Cruze), 9º) Matías Muñoz Marchesi (Peugeot 408) y 10º) Leonel Pernía (Renault Fluence). Así, las posiciones del campeonato de pilotos quedaron de la siguiente manera: 1) Mariano Werner, 47 puntos; 2) Agustín Canapino, 42 puntos; 3) Facundo Chapur, 38 puntos; 4) Leonel Pernía, 37 puntos; 5) Fabián Yannantuoni y Facundo Ardusso, 36 puntos; 7) José Manuel Urcera, 35 puntos; 8) Matías Rossi, 32 puntos; 9) Emiliano Spataro, 31 puntos; 10) Gabriel Ponce de León, 28 puntos. Por su parte, Matías Milla quedó en el 20º lugar con los 5 puntos cosechados en la primera fecha. La próxima fecha del Campeonato Argentino de Súper TC2000 se disputará el 20 y 21 de mayo en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario.

MATIAS MILLA CON SU TOYOTA COROLLA DURANTE LA PRUEBA EN MENDOZA.



Automovilismo:

Súper TC2000. Milla debió abandonar en Mendoza

