Edición del miércoles, 10/may/2017 Sin contacto entre el Municipio y el Sindicato tras el regreso de las medidas de fuerza







Ayer se cumplió la primera jornada de protesta y acampe. Para mañana está prevista una movilización en conjunto con la Federación de Sindicatos Municipales y la CGT Regional. Los trabajadores municipales cumplieron ayer su primera jornada de acampe en la plaza Eduardo Costa, tal como se había definido en la última asamblea. Ayer no hubo contactos entre el gremio y el Municipio, mientras continúa la retención de tareas de seis horas y se prepara una gran movilización para mañana, de la que también participará la Fe.Si.Mu.Bo. y la CGT Regional. Tanto la medida de fuerza como la carpa instalada en el Patio de las Americas se mantendrán hasta este jueves, cuando tras la movilización se efectúe una nueva asamblea para determinar los pasos a seguir. El lunes el sindicato rechazó la oferta salarial del Ejecutivo municipal consistente en un aumento semestral del 11% con clausula gatillo incluida si la inflación supera ese porcentual, más un bono no remunerativo de hasta $2.000 para gastar en uno de los supermercados de la ciudad. Abella señaló que el Municipio debe "guardar un equilibrio" entre los gastos que demanda la prestación de servicios estatales y los fondos destinados a remunerar a los trabajadores. La firme postura del Gobierno, que señala que el gremio no baja sus pretensiones para facilitar un acuerdo, adelanta un conflicto con más capítulos por venir.

LA CARPA DEL GREMIO EN LA PLAZA EDUARDO COSTA Y, DETRÁS, EL PALACIO MUNICIPAL.



