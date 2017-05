El concejal de la UV Dellepiane respaldó a su líder político y cuestionó a la titular de la UCR local. "Es una ridícula" y solo quiere "mantener el puestito" que tiene, disparó contra Buzzini, luego de que la funcionaria criticara a Cantlon por buscar un acercamiento con Giroldi. El concejal Carlos Gómez salió a respaldar a Axel Cantlon tras las críticas recibidas de parte de la presidente del Cómite Radical local, Romina Buzzini. "La gente de Campana sabe quién es Axel y qué valores representa y que estos no tienen nada que ver con una ambición personal; sino con el compromiso y el amor por su ciudad y su gente", afirmó el edil. "La realidad es que Buzzini está nerviosa porque sabe que Axel está liderando la preferencia de los campanenses; pero le recomiendo que en lugar de criticar se ocupe de trabajar por la ciudad, que está bastante descuidada y con mucha gente con necesidades", expresó. Para Gómez, "el espacio político que lidera Axel Cantlon viene creciendo de manera sostenida en el tiempo desde hace varios años en base al trabajo, a la ayuda de los equipos técnicos y a la dedicación que le pone Axel para ayudar a la gente. Este crecimiento de nuestro espacio está poniendo nerviosos a varios", insistió. "La gente de Campana no cree cualquier cosa que se dice en los diarios, pero lamentablemente tenemos dirigentes oportunistas como Buzzini que se agarran de eso", dijo. La actual subsecretaria de Desarrollo Humano había salido a cuestionar a Cantlon luego de que Stella Giroldi asegurara que este la había llamado para confrontar un espacio en común. "Los comentarios de Buzzini son realmente cómicos y demuestran que no tiene muy buena memoria. Parece un camaleón, que cambia de colores según la ocasión", cuestionó Gómez. "Buzzini es una ridícula, para ella la ambición desmedida es la de los demás, y ella solo tiene ambición sana pero hace política solo hablando de los demás", añadió. Y le recordó que "en 2011 se oponía ferviente-mente a la alianza que la UCR había efectuado orgánicamente con De Narváez y el PRO, alegando que no se iban a juntar con la derecha, y sin embargo ahora no solamente que hizo una alianza electoral con el PRO sino que también es funcionaria del gobierno del PRO". "Tampoco tiene prurito en convalidar con su presencia la entrega escandalosa de la Municipalidad de Campana a los funcionarios importados de Buenos Aires que propone esta gestión municipal", señaló Gómez. "Está chica que con Giordanelli nunca gano una interna en la UCR; entregó al partido en 2015 por dos puestitos. Y ahora para mantener el puestito y el sueldo que tiene; tiene que seguir criticando a los demás; porque hasta ahora nunca se le cayó ninguna idea para mejorar Campana", concluyó el concejal.

EL CONCEJAL RESPONDIÓ LAS DECLARACIONES DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.



Carlos Gómez:

”Buzzini se pone nerviosa porque sabe que Cantlon está creciendo en la consideración de la gente”

