La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 10/may/2017 Cazador intervino ante malos olores provenientes de una planta purificadora de ABSA







Ante el llamado de vecinos, el edil se comunicó con la subsecretaría de Medioambiente, que envío un técnico de guardia al barrio Federal. El concejal de Acción Comunal Primero Campana, Carlos Cazador, intervino ante la denuncia de vecinos del barrio Federal por la emanación de malos olores desde la planta purificadora de ABSA ubicada en las inmediaciones. El hecho, según relató el edil, ocurrió el martes alrededor de las 8 de la noche, cuando vecinos se comenzaron a comunicar con él por la presencia de olores nauseabundos originados por el establecimiento pertenenciente a la empresa proveedora de agua potable y cloacas. "De inmediato llamé al subsecretario de Medioambiente, Guillermo De Luca, a quien debo reconocerle su predisposición porque sin conocer mi número de teléfono, igual me atendió y me prometió que enviaría al técnico de guardia", contó el edil. "Efectivamente, en pocos minutos tenía la confirmación por parte de los vecinos que el Municipio se había hecho presente, aunque afortunadamente los olores habían disminuido", añadió. Cazador ponderó el funcionamiento de la guardia medioambiental e instó a los vecinos a recurrir a ella cuando sea necesario. "Sabemos que está activa y eso es muy importante", remarcó. Por otra parte, volvió a cuestionar a ABSA y le pidió al Gobierno que "no abandone la lucha por sacarla de la ciudad". "Esta planta purificadora no tiene los controles necesarios: el Municipio debería abrirle un expediente ya. A veces pensamos en la calidad del agua y las tarifas exorbitantes, pero también debemos reparar en estos problemas, que no por estar alejados del centro son menos urgentes que el resto", aseveró el concejal de Primero Campana.

