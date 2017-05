La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 10/may/2017 Armesto: ”Es un honor la oportunidad que nos da Stella”







El flamante titular de la Mesa Varela Conducción le agradeció a Giroldi la oportunidad de encabezar la mítica agrupación y, en línea con la exintendenta, prometió "trabajar por la unidad". El flamante titular de la Mesa Varela Conducción, Alberto Armesto, habló con la prensa tras el encuentro Scioli-Giroldi y la confirmación del retorno de la histórica agrupación peronista local. "Es un honor la oportunidad que nos da Stella –porque somos un grupo de compañeros- de reabrir un lugar emblemático para la militancia de Campana que lleva el nombre de un conductor y un referente pero por sobre todas las cosas de un gran amigo", destacó Armesto. Para el exconcejal, la Mesa Varela Conducción es un ámbito que "hace falta dentro del peronismo para acercarse y debatir". Y, en sintonía con Giroldi, aseguró que no tiene intenciones "de ser candidato a nada". "Lo único que quiero es la unidad del peronismo, poder acceder a las elecciones de forma unificada", remarcó. "Siempre hemos estado ocupados en la función pública y a lo mejor hemos dejado la política partidaria de lado. Creo que hoy es el momento de darle el tiempo a la militancia interna y trabajar por la unidad para que el resultado de las elecciones sea el mejor", añadió. Armesto consideró que el peronismo no está "dividido" sino "disperso", y que las diferencias que existen pueden deberse a "una cuestión de ego o de ambición entre algunas de las agrupaciones". "Será cuestión de juntarse, definir qué agrupación quiere la unidad y cuál no, y se tratará de lograr por todos los medios la unidad o se recurrirá al mecanismo interno de la elección", afirmó. "Siempre fortalece la división interna porque después se termina sacando la mejor de esa división. Si todo estuviese normal y tranquilo no tendría vida política un partido. Hay muchas agrupaciones pero es cuestión de sentarse, ver las intenciones de cada una y ver si estamos dispuestos a encolumnarnos detrás de una lista", finalizó el exedil. Aún resta definir dónde tendrá su sede la mítica agrupación. En la esquina de Belgrano y Estrada que ocupó durante muchos años hoy funciona un pool.

ARMESTO, EL LUNES, DURANTE LA REUNIÓN MANTENIDA CON DANIEL SCIOLI.



