Pedro Orquiguil quiere que el justicialismo vaya a internas

El referente de "Vamos Campana" llamó ayer al programa de Rubén Dusac en FM Simple para opinar sobre el momento político del peronismo local. También dijo que el lunes no fue a ver a Scioli a Café Martínez por problemas de salud.

A poco más de un mes y medio de la fecha límite para presentar las listas de candidatos, las aguas siguen divididas en cuanto a cómo va a resolver el justicialismo local su propuesta para las próximas elecciones legislativas.

En nuestra edición de ayer, dimos cuenta de la reunión "pública" que Stella Giroldi mantuvo con Daniel Scioli en nuestra ciudad el lunes cerca del mediodía. Tanto fue así que, antes de charlar con diferentes referentes locales afines al justicialismo, ambos políticos primero se reservaron unos10 minutos a solas, pero en una mesa sobre la principal vidriera del Café Martínez: a la vista de toda la Av. Rocca y en hora pico.

Como saldo de la reunión, el mensaje fue claro: Giroldi no se presentará a ningún cargo electivo en nuestra ciudad, pero delegó en la figura de Alberto "Chiche" Armesto y otros colaboradores resucitar la "Mesa Varela Conducción", cuya misión sería concretar el armado de una lista de unidad.

Sin embargo, no estaría tan claro que la mentada unidad sea factible: ayer por la mañana, Pedro Orquiguil llamó al programa que Rubén Dusac conduce en FM Simple: "Creo que cuando uno habla de unidad del peronismo, no significa amontonar peronistas. Me parece que es necesaria la discusión interna y que la PASO dirima quién va a ser el que conduce los destinos del Partido Justicialista en una elección. Hoy son los que están, me parece necesario que sigamos respetando a los que están. Y eso no significa que no tengamos puntos de vista diferentes".

"En el 2015 nos tocó un duro revés, y ese duro revés pudo tener 5 mil causas. Se plantearán para adentro, pero creo que ya es necesario empezar a mirar no hacia atrás sino hacia adelante, todos", dijo también el ex colaborador de Jorge Varela y Stella Giroldi, y agregó: "Yo no puedo decir quiénes son los compañeros que el Partido Justicialista va a designar para que nos represente. Porque, sinceramente, no sé cómo se va a establecer quiénes son los candidatos. Antes, había liderazgos muy fuertes. Y con esos liderazgos se conducía, se respetaba la conducción, y se seguía hacia adelante. Creo que esa ha sido una fórmula exitosa durante 20 años. No solamente para el Partido Justicialista de Campana, sino para toda la ciudad. Porque fue el gobierno municipal el que hizo crecer muchísimo nuestra ciudad. Me parece que hay que saber esperar, y creo que los tiempos son los de que definen las cosas. Creo que hay que hacer un trasvasamiento generacional. Por eso soy un peronista dentro de este espacio: Vamos Campana. Yo no represento al Partido Justicialista. Soy primer congresal del Partido Justicialista, y no estoy dentro del PJ. Decido mi espacio como peronista para gestar ese trasvasamiento generacional que es necesario para nuestros vecinos, para nuestro partido, y para todos".

Ya sobre el final de su intervención radial, Orquiguil dijo: "Creo que de una vez por todas, tenemos que empezar a ponernos los pantalones largos. Aquellos que ya peinamos canas o ni siquiera nos queda pelo, tenemos que acompañar a éstos jóvenes que me parece tienen muchísimas ganas de hacer cosas por nuestra ciudad. Me parece que en ese sentido tenemos que trabajar. No hay que buscar tantos candidatos, hay que buscar hombres que representen lo que la gente quiere. Si hemos perdido, a lo mejor fue porque no hemos sabido transmitirle a la gente qué es lo que queríamos para el nuevo período. Me parece que Campana perdió la oportunidad de seguir creciendo. Hemos demostrado 20 años de crecimiento sostenido, de desarrollo y crecimiento de nuestra ciudad, de radicación industrial, de grandes cosas para nuestra ciudad que, me parece, hoy no se están realizando".

Ya despidiéndose de Rubén Dusac, Orquiguil afirmó que fue invitado a participar de la reunión en Café Martínez con Daniel Scioli y Stella Giroldi, pero que no acudió "por problemas de salud" y de hecho estaba de licencia hasta hoy. En éste sentido, vale aclarar que de la reunión sí participaron dos jóvenes referentes de "Vamos Campana": Alejo Sarna y Ariel Mosqueira.