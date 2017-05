Derechos Humanos: El Frente Patriótico Ciudadano repudió el fallo de la Corte Suprema

Sus integrantes manifestaron su rechazo por la aplicación de la ley del 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad. Y convocaron a los vecinos a participar de la movilización que se realizará esta tarde a la Plaza de Mayo. El Frente Patriótico Ciudadano condenó el fallo de la Corte Suprema que benefició con la ley del 2x1 a represores condenados por delitos de lesa humanidad. "Rechazamos de manera contundente este fallo de la Corte. Nos parece una vergüenza para el país y para los argentinos. Aquí hay 40 años de lucha de las Madres, de las Abuelas, de todos los organismos de Derechos Humano, y creemos que los pañuelos no se manchan", dijo Juan Bougnet. "Esto viene a pretender justificar lo que significó el Terrorismo de Estado. No es la teoría de los dos demonios que se enfrentaron y generaron una situación de guerra interna en el país, eso es una gran mentira. Lo que hubo fue persecución a los jóvenes militantes de los ´70, hombres y mujeres de todos el país que por supuesto tenían ideas políticas, tenían sueños hermosos, ganas de cambiar el rumbo del país, de generar una sociedad más justa con más posibilidades para todos. Y bueno, la respuesta a esa lucha fue la represión, la persecución, el secuestro, la tortura, la muerte, la desaparición de 30 mil hombres y mujeres", añadió. Bougnet remarcó que le país acarrea "una historia de mucho dolor" con "injusticias" que "no hay que permitir que se concreten con un Gobierno que expresa lo que fue la dictadura militar, porque llegó a través de una elección pero comparte los mismos ideales, de ver la política y de llevarla adelante". "Vamos a participar en todas las luchas que haya para que esto no se pueda llevar adelante y para que los que se adueñaron de la vida de tantos argentinos paguen en la cárcel como corresponde", afirmó. Por su parte, Lautaro Ríos analizó judicialmente el fallo de los jueces supremos, rescantando la posición del presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti. "La medida es abiertamente inaplicable en este caso. Primero debemos tener en cuenta que en el contexto en el que se dicta este fallo es por un delito de lesa humanidad, no es un delito común. Eso implica que el tratamiento de esta condena debe considerar el contexto internacional, donde hay tratados firmados que impiden aplicar esta ley que está derogada", señaló Ríos. "El imputado fue detenido en el 2007, y la ley que se está pretendiendo aplicar fue derogada en el 2001. Es jurídicamente es muy forzado el supuesto para hacer aplicar la ley del 2x1. La mayoría de la corte ha forzado la interpretación de la ley y ha comprometido al Estado argentino por apartarse a una normativa internacional", advirtió. Y, por el contrario, ponderó el voto de Lorenzetti: "Es impecable. Hace un racconto de todas las normativas que están implicadas y destruye toda la argumentación que el voto de la mayoría intenta forzar, y deja expresado el tema de la severa sanción internacional que puede sufrir el país". "Este imputado tiene 13 años de condena. Con la aplicación del 2x1, está libre. A partir de esto, ya están entrando los pedidos de todas las defensas para beneficiar con esta jurisprudencia a otros condenados", lamentó el abogado. El Frente Patriótico Ciudadano de Campana acompañará la marcha de repudió que tendrá lugar hoy a las 18 horas en la ciudad de Buenos Aires.



Derechos Humanos: El Frente Patriótico Ciudadano repudió el fallo de la Corte Suprema

