El próximo jueves 11 de mayo se realizará un nuevo operativo de castración de mascotas en Capilla del Señor, en el barrio Marín frente al Jardín de Infantes 909. El trailer sanitario, donde funciona el quirófano movil comenzará a atender cerca de las 8 de la mañana, con la entrega de números para la atención de las mascotas, perros y gatos, durante prácticamente todo el día. La recomendación de castrar a los animales no solo tiene por objetivo controlar la población y evitar la proliferación de perros y gatos callejeros, sino también favorecer el control de enfermedades relacionadas con los animales que pueden afectar al hombre. Los vecinos pueden concurrir con sus perros y gatos con un ayuno de al menos 8 horas, y se informó que además de las castracines se realizará la vacunación contra la rabia para aquellos animales que no tienen la vacuna anual al día. Se pide a los propietarios que concurran con sus mascotas, que lleven una tela o manta para cuando se entrega al animal puedan envolverlo, y con elementos que le aseguren tolerar la espera de la intervención de su mascota, en las mejores condiciones para que usted esté tranquilo, así su mascota también lo estará, y no se alterará por la intervención que recibirá, los esperamos, ya que elegimos lugares con sombra para su comodidad y la de su mascota.



Este jueves esterilizan mascotas en Capilla del Señor

