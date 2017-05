Sumaban cinco oros, dos platas y dos bronces cuando la Regata Centenario del Paraná Rowing Club debió suspenderse con las inclemencias climáticas. Por ello, diez embarcaciones del CBC se quedaron sin salir al agua. El pasado domingo se llevó a cabo la Regata "Centenario" del Paraná Rowing Club, uno de los varios eventos con los que el más importante club náutico de la capital entrerriana celebró su cumpleaños número 100. El equipo de remo promocional del Campana Boat Club estuvo presente, y llevó adelante un muy buen papel mientras el clima lo permitió. Próxima a comenzar la prueba 17 (sobre un total de 57 programada), la regata fue suspendida momentáneamente debido a la aparición de tormentas eléctricas. Se decidió esperar para ver si los rayos cesaban, pero luego la Prefectura Naval de Paraná confirmó que el pronóstico dictaminaba la continuación de la tormenta y, por ello, la entidad fiscalizadora, la Comisión de Remo Internacional del Litoral, decidió suspender definitivamente la competencia en pos de salvaguardar la integridad de atletas y espectadores. Durante el desarrollo de la regata, la playa de la centenaria institución se vio colmada de botes, atletas (casi 300 de todo el litoral) y asistentes que disfrutaban y alentaban a sus equipos. La Copa "Centenario del Paraná Rowing Club" quedó en poder del Club Regatas San Nicolás, tras haber sido el más ganador de la jornada, con 5 pruebas ganadas, al igual que el Campana Boat Club, pero con menor cantidad de pruebas ganadas por artículo 3 (es decir: de un solo bote inscripto). Los resultados de los remeros del CBC, a cargo del instructor Nicolás Sánchez, fueron los siguientes: PRIMEROS PUESTOS 1) 1x Paseo Femenino Libre: Sofía Benítez (ART. 3) 2) 1x Paseo Masculino Libre: Ezequiel Breska 3) 1x Paseo Masculino Sub 14 (B): Kevin Ceballos 4) 1x Paseo Masculino Sub 14 (C): Joaquín Ferraro 5) 1x Clinker Masculino Sub 14 (B): Lautaro Bravo (ART. 3) SEGUNDOS PUESTOS 1) 1x Paseo Masculino Libre: Gastón Gómez 2) 1x Paseo Masculino Sub 14: Alan Moreira TERCEROS PUESTOS 1) 1x Paseo Masculino Sub 14 (E): Ian Franco Luján 2) 1x Paseo Masculino Sub 14 (D): Miguel Ángel Galarza OTROS RESULTADOS -1x Paseo Masculino Libre: Bruno Falcón: 4º puesto -1x Paseo Masculino Sub 14 (F): Valentín Sánchez Camacho: 5º puesto NO COMPITIERON -1x Paseo Masculino Sub 14: Matías Carnet y Tobías Viera Veneziani -1x Paseo Masculino Sub 16: Xavier Díaz, Bruno Crisa, Agustín Puca, Franco Barraza y Joaquín Salas -2x Doble par Clinker Masculino Libre: Brian Rojas y Luca Gorosito -1x Clinker Masculino Libre: Gregorio Zanini -1x Clinker Masculino Sub 16: Brian Rojas -2x Doble par Clinker Femenino Libre: Sofía Belén Benítez y Tamara Bonfanti -4+ Cuatro Con Clinker Masculino Libre: Ezequiel Breska, Bruno Falcón, Lautaro Pizarro, Joaquín Salas y Valentín Sánchez Camacho (timonel) -1x Clinker Masculino Sub 16: Brian Rojas -2x Doble par Clinker Masculino Libre: Gastón Gómez y Gregorio Zanini -2x master masculino: Josué Viera Veneziani y Gustavo Castronuovo La próxima regata será de la categoría oficial, en la Laguna de los Padres, ciudad de Mar Del Plata, el domingo 28 de mayo, con organización conjunta entre el Club de Remo Atlantis y la Comisión de Regatas Internacional del Río de la Plata. Para los promocionales, en tanto, el próximo desafío será en el Club Náutico Villa Constitución, nuevamente con fiscalización de la CRIL, el próximo domingo 4 de junio.

