Una multitud colmó la Plaza de Mayo en rechazo al beneficio de 2x1 a represores

Las organizaciones de DD.HH. leyeron un documento en el que repudiaron el fallo de la Corte y afirmaron que no quieren "convivir con los asesinos más sangrientos de la historia argentina". Ante una multitud en Plaza de Mayo, organismos de derechos humanos reclamaron ayer a la "corporación judicial" que "escuche el reclamo" de la sociedad contra los beneficios a represores de la dictadura y advirtieron que no claudicarán con su reclamo "nacional e internacional" contra el 2x1. "La sociedad ha reaccionado con firmeza y esto nos llena de esperanza. Necesitamos que los representantes de los tres poderes del Estado tomen el reclamo del pueblo reunido en esta plaza, que cada uno realice las acciones para dar vuelta este fallo antidemocrático y prodictadura", señaló la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, al leer el último tramo del documento que consensuaron los organismos de DDHH. Frente a la Casa Rosada, los manifestantes levantaron pañuelos blancos para acompañar el reclamo y repudiar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que la semana pasada avaló el beneficio del 2x1 al represor Luis Muiña. "Los organismos de derechos humanos no estamos solos. Acá está el pueblo, sabio, comprometido y fuerte ante estos embates que nos retrotraen al pasado siniestro y quieren proyectarse al futuro", continuó Carlotto. Y completó: "Que la corporación judicial nos escuche porque no claudicaremos en nuestro reclamo nacional e internacional por los derechos conquistados y haremos oír nuestro reclamo para poner un limite a esta provocación y gritar con toda la fuerza: ¡Señores jueces nunca mas!". Los organismos catalogaron de "vergonzoso" fallo de la Corte Suprema y afirmaron que no quieren "convivir con los asesinos más sangrientos de la historia argentina". Taty Almeida, representante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, fue la encargada de leer el inicio del documento, en el que se reclamó "nunca más privilegios a los criminales de lesa humanidad, nunca más terrorismo de Estado, nunca más genocidas sueltos, nunca más el silencio".

MILES DE PERSONAS SE CONGREGARON EN PLAZA DE MAYO PARA REPUDIAR EL FALLO.







Una multitud colmó la Plaza de Mayo en rechazo al beneficio de 2x1 a represores

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: