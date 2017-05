P U B L I C

ARGENTINOS, CADA VEZ MÁS LÍDER Esta 32ª fecha le permitió a Argentinos tomar mayor ventaja en la cima del campeonato. Es que goleó 5-1 a All Boys y aprovechó que ninguno de sus inmediatos perseguidores pudo ganar. Por eso, mientras el primer ascenso ya parece afincarse en La Paternal; el segundo está cada vez más disputado. En esa lucha, Nueva Chicago igualó 1-1 con Ferro Carril Oeste; mientras Instituto superó 2-0 a Guillermo Brown de Puerto Madryn y Chacarita cayó 2-1 como local ante Brown de Adrogué. Estos seis equipos, justamente, están todos separados por seis puntos de diferencia en la pelea por el segundo ascenso. Ayer también jugaron: Gimnasia (J) 1-0 Almagro; Estudiante (SL) 2-1 Douglas Haig; Juventud Unida (G) 1-1 Boca Unidos; Los Andes 1-1 Central Córdoba (SdE); y San Martín (T) 4-2 Atlético Paraná. PRÓXIMA FECHA. La jornada 33 comenzará el sábado 20 horas con el choque entre Santamarina y Flandria. Luego proseguirá el domingo con un partido clave para los promedios: Independiente Rivadavia vs Juventud Unida (G). Y el grueso de la fecha se jugará el lunes, día en que Villa Dálmine recibirá a Estudiantes de San Luis desde las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini. El Viola venció anoche 2-1 a Crucero del Norte y cortó una racha de seis derrotas consecutivas y otra de siete meses sin ganar como visitante. Ezequiel Cérica en el inicio del juego y Lautaro Fórmica, de tiro libre, a los 44 del ST fueron los autores de los goles del triunfo. El próximo compromiso del Violeta será el lunes, cuando reciba a Estudiantes de San Luis. Se tenía que terminar. Esa seguidilla de seis derrotas consecutivas ya había lastimado mucho a este Villa Dálmine que necesitaba con urgencia salir de esa racha. Y con ese objetivo fue el Violeta a Misiones, donde tuvo un gran arranque de partido, pero volvió a pagar muy caro un error infantil. Por eso, cuando se terminaba el juego, defendía un empate que no le sentaba nada mal y que le servía para ponerle fin a la hemorragia. Sin embargo, entre Federico Recalde y Lautaro Fórmica idearon otro final. El juvenil, de gran partido, guapeó una última pelota y ganó una falta en el borde del área; y el "Laucha" le puso tiza a su botín izquierdo para colgar del ángulo la pelota y desatar un desahogo tan grande como necesitado, tanto en el campo de juego del estadio Andrés Guacurarí como en nuestra ciudad. Sí: ganó Villa Dálmine. Fue 2-1 como visitante sobre Crucero del Norte, con un gol de Ezequiel Cérica a los 2 minutos de juego y el mencionado tiro libre de Lautaro Fórmica a los 44 del ST. Antes, a los 36 de la primera parte, Leandro Fernández había marcado el empate tras robarle infantilmente el balón al arquero Sebastián Blázquez. Por fortuna para el mundo Violeta, esa acción quedará como anécdota y relleno de algún ranking de bloopers de noticiero deportivo. Sí: ganó Villa Dálmine. Y eso es noticia. No lo hacía desde el 1º de abril, cuando derrotó 2-0 como local a Los Andes. Y como visitante no festejaba desde hacía siete meses: su última victoria en esa condición había sido el pasado 8 de octubre, cuando venció 2-1 a San Martín en Tucumán (habían pasado 13 partidos desde entonces). Sí: ganó Villa Dálmine. Y los tres puntos que sumó fueron claves para no seguir cayendo en la tabla de los promedios. Ahora, le lleva nueve puntos de ventaja a Juventud Unida de Gualeguaychú y mantuvo los diez sobre Estudiantes de San Luis, su próximo rival, el lunes en Campana, en otro partido fundamental para este presente Violeta. Pero todavía faltan cuatro días para ello. Por eso, hoy, al menos hoy, todavía vale la pena disfrutar el zurdazo de Fórmica y el triunfazo en Misiones. EL PARTIDO Fue muy interesante el arranque de Villa Dálmine. Porque salió a presionar a Crucero desde el primer segundo, con Federico Recalde como estandarte. El juvenil, que llegaba a este encuentro tras dos expulsiones consecutivas, se tomó rápidamente revancha de esas situaciones. A los 30 segundos recuperó y se metió en el área, pero su remate salió mordido. Y dos minutos después, volvió a quitar y asistió brillantemente a Cérica, quien se hamacó ante la salida de Arce y tras dejar en el camino al arquero definió para marcar el 1-0 antes de los tres minutos de juego. Estaba tan bien plantado el Violeta que tuvo el segundo a los 6 minutos, cuando volvió salir rápido de contra tras un recupero. Sin embargo, Ruiz no controló correctamente la asistencia de Cérica y se perdió la oportunidad de quedar cara a cara con el arquero Arce. Por entonces, a De la Riva le daba buenos dividendos el tridente Recalde-Falcón-Figueira, que jugaban cerca del círculo central y lideraban la presión, con "Fede" siempre listo para salir rápido, romper líneas y ser opción de pase. Al mismo tiempo, Cérica exigía a los centrales, mientras Mazzocchi jugaba abierto en la derecha y Ruiz hacía lo propio sobre la izquierda, aunque ninguno de los dos pudo profundizar con éxito sus intentos sobre las bandas. Lo mejor del "Colectivero" en ese arranque llegó sobre los 8 minutos, con una pelota parada que ejecutó Castro desde la izquierda y cruzó toda el área de Blázquez, perdiéndose junto al segundo palo. El despliegue de Villa Dálmine era muy grande e intenso. Y tanto Recalde como Figueira estaban prestos para salir de contra tras cada quite. Por eso empezó a ser vital también la precisión para iniciar esa transición defensa-ataque, porque podía quedar mal parado ante el mínimo error. Como sucedió en esa contra de Crucero a los 25 minutos, cuando Pérez llegó libre por derecha al área, pero falló al enviar el centro para Fernández. Otra situación que generó la intensidad que proponía el Violeta fue la gran cantidad de foules que terminó cometiendo y que pagó con amarillas de Zamponi y Falcón. Esa gran tarea del equipo de nuestra ciudad, que tras sentir el esfuerzo físico había logrado llevar el juego a un ritmo conveniente en el tramo final de la primera parte, se vio opacada por un error insólito del arquero Blázquez, quien puso la pelota en el piso sin percatarse que detrás tenía a Fernández, quien le birló el balón y definió con el arco vacío para establecer el 1-1. La igualdad envalentonó a Crucero, que tres minutos después, a los 39, pudo haberse adelantado en el marcador con un remate de Nicolás Castro que cruzó el área chica y por milímetros no fue desviado por Fernández. Por eso, y como el Violeta ya no era tan intenso ni rápido como en el comienzo, el cierre del primer tiempo dejó una mejor sensación en el local. Y en esa tónica siguió el complemento, porque comenzó mejor Crucero, que logró presionar dos veces sobre el arco de Blázquez. Primero con un remate cruzado de Domínguez. Y después con un centro que pudo haber capitalizado Fernández tras un rebote. El Violeta dejó la presión alta y se refugió más en su campo (sólida tarea de su bloque defensivo), por lo que para atacar pasó a depender exclusivamente de la lucha de Cérica y las pelotas cruzadas para Ruiz o Mazzocchi con campo abierto. El trámite, entonces, tenía a Crucero manejando el balón, pero en un juego que fue perdiendo ritmo y que no encontraba precisión. Sin embargo, el local tuvo una muy clara a los 16, cuando Ostrowski no pudo liquidar un rebote corto que dio Blázquez tras un remate de Molinas a la salida de un córner. A Villa Dálmine le costaba encontrar aire, porque no sostenía la tenencia del balón y entonces debía conformarse con disputar el mediocampo o defender en retroceso. Para los 24 minutos, ese momento se agudizó con una chance que no aprovechó Delio Ojeda tras una pérdida de Ruiz cerca de su propia área. De la Riva tomó nota de ello y mandó a la cancha a Núñez por el "Mudo" para no perder presencia en la mitad de la cancha y contar con otra opción para manejar el balón. Y posteriormente cambió a Cérica por Carboni (entró bien), para tratar de tener más aguante en campo rival. Y aunque el trámite no se modificó, el Violeta lo emparejó y hasta consiguió aire en algunos avances que terminaron con remates de larga distancia (probaron Núñez y Recalde). Eran avances aislados que finalizaban en disparos lejanos por la falta de compañía o resto físico. Como ése que Fede Recalde llevó adelante en soledad para enfrentar a cuatro defensores, aunque esta vez el volante no probó de lejos, sino que se jugó la personal para tratar de robarse una falta. Y se la robó nomás, a pocos pasos del área. Allí donde Lautaro Fórmica se adueñaría del balón que, segundos después, colgaría del ángulo derecho de un arquero que no atinó a reaccionar ante la excelsa ejecución del "Laucha". Y ese grito que nació en Misiones y retumbó en Campana se transformó en el desahogo tan necesitado de un equipo que llegaba muy golpeado a este compromiso. Ahora, con este impulso anímico, podrá encarar lo que viene con otra confianza. Quizás, lo que tanta falta le hacía. SÍNTESIS DEL PARTIDO CRUCERO DEL NORTE (1): Ignacio Arce; Alejandro Pérez, Delio Ojeda, Federico García, Guillermo Sotelo; Iván Molinas, Federico Domínguez, Christian Britos, Nicolás Castro; Braian Perusatto y Leandro Fernández. DT: Héctor Rivoria. SUPLENTES: Emilio Rébora, Rodrigo Lechner, Lucas Vera Piris, Lucas Caballero, Enzo Bruno, David Váttimos y Pablo Ostrowski. VILLA DÁLMINE (2): Sebastián Blázquez; Juan Alsina, Ariel Coronel, Rubén Zamponi, Lautaro Fórmica; Pablo Ruiz, Federico Recalde, Horacio Falcón, Jonathan Figueira; Juan Manuel Mazzocchi y Ezequiel Cérica. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Fernando Otarola, Jorge Demaio, Luciano Recalde, Diego Núñez, Lucas Favalli, Alex Stábile y Leonardo Carboni. GOLES: PT 2m Ezequiel Cérica (VD) y 36m Leandro Fernández (CDN). ST 44m Lautaro Fórmica (VD). CAMBIOS: ST Ostrowski x Perusatto (CDN); 16m Bruno x Domínguez (CDN); 25m Núñez x Ruiz (VD); 32m Carboni x Cérica (VD) y Vera Piris x Molinas (CDN); 45m Demaio x Figueira (VD). AMONESTADOS: Domínguez y Arce (CDN); Falcón, Núñez, Figueira y Zamponi (VD). CANCHA: Crucero del Norte. ÁRBITRO: José Sandoval.

TODOS LOS ABRAZOS SON PARA LAUTARO FÓRMICA, AUTOR DE UN GOLAZO DE TIRO LIBRE A LOS 44 DEL ST.





IBAN DOS MINUTOS DE JUEGO CUANDO CÉRICA RECIBIÓ LA ASISTENCIA DE FEDE RECALDE, ELUDIÓ AL ARQUERO ARCE Y DEFINIÓ PARA EL 1-0 A PESAR DE RESBALARSE AL MOMENTO DE IMPACTAR EL BALÓN.





TODOS LOS ABRAZOS SON PARA LAUTARO FÓRMICA, AUTOR DE UN GOLAZO DE TIRO LIBRE.





RECALDE HIZO UN GRAN PARTIDO Y EN EL INICIO TUVO SU CHANCE PARA CONVERTIR.





LOS 11 TITULARES DE VILLA DÁLMINE EN MISIONES. FINALMENTE, DE LA RIVA INTRODUJO CUATRO CAMBIOS EN LA FORMACIÓN INICIAL: ZAMPONI POR EL SUSPENDIDO ALONSO; FEDE RECALDE POR NÚÑEZ; JUAN MANUEL MAZZOCCHI POR EL EXPULSADO BURZIO; Y EZEQUIEL CÉRICA POR LEONARDO CARBONI.

Villa Dálmine se sacó la mufa en Misiones

