Tras gestiones del Intendente Abella, Autopistas del Sol comenzará hoy con los arreglos del alumbrado que no funciona desde hace larga data. Luego de intensas gestiones del intendente Sebastián Abella, este jueves comenzarán a reparar las luminarias del puente de Ruta 9 y avenida 6 de Julio, que no funcionan desde hace larga data. La concesionaria Autopistas del Sol será la encargada de arreglar las columnas de alumbrado altas que están ubicadas de ambos lados del puente de Mc Donald´s. Estos trabajos mejorarán significativamente la seguridad y la transitabilidad, permitiendo una superior visibilidad de los conductores a la hora de circular.

Las luces de la zona no funcionan desde hace larga data.

Repararán las luminarias del puente de Ruta 9 y avenida 6 de Julio

