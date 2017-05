Conectar: esa es la cuestión

Durante su paso por Campana para lanzar un Curso para Emprendedores que inicia en junio, el consultor Gaby Menta accedió a una breve charla con La Auténtica Defensa sobre la comunicación en las redes y el mundo emprendedor.

Se trata de uno de los mejores consultores de Latinoamérica y dio una charla gratuita el jueves en el Armonía. Su participación fue parte del lanzamiento oficial de un curso para emprendedores que inicia en junio, y fue articulado por el colegio anfitrión y la Cámara de Jóvenes Empresarios y Emprendedores de Campana.

Fundador de la #Squoosh Visual-Agency, el marplatense Gaby Menta (47), recibió el premio al "Mejor Consultor de Latinoamérica" otorgado por Adobe Systems, fue elegido como "Mejor Speaker Argentino", llegó al cuarto puesto en el Ranking Mundial al "Mejor Orador Hispano Parlante" y también le dieron el título de "Mejor Consultor Senior de la Región".

Además de hablar de modernidad, Menta es moderno. Anda de chupines, zapatillas floreadas, pulseras en sus muñecas y el pelo largo, prolijamente desprolijo: un verdadero rockstar, pero de las redes y la motivación.

-¿Cómo ves que se llevan los emprendedores con la comunicación?

G.M. -Es un terreno en el que están bastante flojos todos los emprendedores, históricamente. Tengo una frase que la digo siempre en las charlas: podemos estar muy comunicados, pero no siempre conectados. Comunican bárbaro, está todo bien en las redes, el video es prolijo, el mensaje está, la musiquita… pero no terminan de conectar con el cliente o el futuro cliente, y las personas en general. Lo que vos tenés que tratar es que la gente guste de tu marca. Después, viene todo el proceso ’te vendo o me compra’. Después, veo a la gente en general, muy conectada todo el tiempo, pero en el fondo muy dispersa. Creo que hay que estar conectado pero enfocado en las cosas que te interesan: un proyecto, un evento, la marca que te gusta, con un deporte, con tu familia…

-Entonces, ¿Cómo definís estar conectado?

G.M. -Estar conectado es... tener hambre de seguir haciendo cosas. Y en eso a veces los medios de comunicación no ayuda mucho. ¿Viste que hoy te decía que vine hasta acá por la ruta y vos me dijiste ojo a la vuelta, viste lo que le pasó a Longobardi? Bueno, eso tiene que ver con que la prensa de hoy comunica grandes cantidades de negatividades. No guarda un espacio para conectar con la gente. Pasó el otro día, en un noticiero. Se murió una chiquita que esperaba un corazón. Lo hablaron sin imagen, sin una nota a la mamá, nada… y calculamos unos 46 segundos al aire. Al toque, vienen los goles de River. Eso duró como 3 minutos. Uno entiende que es así. Pero lo de River comunicó, y lo de la chiquita era para conectar.

-Y ¿cómo conecta el mundo PyME?

G.M. -Hoy las redes sociales te dan la oportunidad de poder hablarle a las personas, a los países, a las regiones, y no necesariamente porque tenés contratada "la" agencia, o tenés "el" presupuesto. Siempre está el primo, el tío, el sobrino que sabe de diseño y un poquito de redes, y enganchás enseguida porque la gente está más autodidacta. Si vos te fijás, te habrá pasado: algo nuevo que viste en la tele, te metiste un poquito y ya lo sacaste. Por ahí no está fácil, pero es amigable como para entenderlo y arrancar. Y entender es conectar. Mi visita a Campana tiene que ver con eso también: la gente se va a ir a su casa y mientras esté cenando, algunos van a decir ‘qué cantidad de boludeces que dijo Menta’, pero otros dirán ‘¿Sabés que me quedé pensando en lo que dijo? No creí que era tan simple. Hay que hacerlo…’ es decir, que salgan con ganas de hacer cosas. Lo hablábamos hoy en la oficina: no está faltando motivación. Faltan estímulos para arrancar. Y una vez que arrancás, después lo vas empujando y lo vas llevando. Mi charla de hoy pasa por el lado de que la tecnología está al alcance de todos, no hace falta tener una computadora Mac, ni ser un experto en páginas web, que podés tener un blog y gratis durante un tiempo para entenderlo y si te va bien, ahí empezás a invertir pequeñas cantidades de dinero: te hablo de U$10 cada 6 meses. Me parece que la gente está esperando eso. Hoy también hablábamos sobre que hay oradores excelentes, pero hablan desde una línea de flotación que la gente o lo ve en libros o en películas, pero no es su realidad.

-Hablando de emprendedores, Jack Má dijo que dónde hay una queja, hay una oportunidad de negocio…

G.M. -Está buenísimo. Pero hay que tener en cuenta que habla desde un escenario muy distinto al nuestro. Acá, la queja hay que esconderla. Son muy pocos los que encuentran sinergias en la queja y la usan a su favor. Me preguntan todo el tiempo: Gaby, ´¿contesto la crítica? ¿la borro? ¿dejo el comentario?´ Hace poco tuve problemas con mi proveedor de internet. Pautamos el día de visita, yo esperando en mi casa y faltando una hora para que se venza, llamo para saber si estaba todo bien. Me contestan que el móvil se rompió y que no va a llegar. Mientras tanto, yo me quedé desde las 8 a las 3 de la tarde en mi casa, gracias al destrato de un proveedor de tecnología de punta, en 2017… entonces, cuando el chino te dice que en toda queja hay una oportunidad de negocio, es verdad, pero en parte de Europa, en parte de EE.UU., en parte de Oriente. Acá no. Porque acá, primero tenemos que generar la cultura para que esa visión se pueda aplicar. Te paso al ejemplo de la Ruta 9. Nos enteramos porque era Longobardi, pero si te pasaba a mí a vos, seguía todo igual. Ahora, seguro que van a poner un patrullero un par de días, y otra vez no hay nada. Ahora, el concepto del chino Má sobre la queja, si lo sacamos del contexto escenario, la verdad que es buenísimo: hay que hacer un análisis profundo de la queja y a partir de ahí, ver cómo lo transformamos en negocio.