Concejales justicialistas cruzaron fuertemente al Jefe Comunal, y salieron en defensa de los trabajadores municipales: "su intención es dejarlos debajo de la línea de pobreza, y además los usa como chivo expiatorio para aumentar nuevamente las tasas municipales". También respondieron sobre el proyecto de pavimentación: "No acompañamos el proyecto original, pero presentamos una propuesta superadora. Eso no lo dicen". Tras una nueva reunión mantenida por el Intendente Abella, esta vez con fomentistas, explicando la versión oficial del conflicto con los trabajadores municipales pero además, sosteniendo la posibilidad de un nuevo aumento de tasas en caso de tener que cumplir con las exigencias del gremio estatal, desde el bloque de concejales del PJ-FpV calificaron de "vergonzoso" este accionar. "En lugar se impulsar una campaña tratando de justificar su decisión de ofrecer un aumento insignificante y desentendido de la situación inflacionaria y de ajuste generada por su propio Gobierno, el Intendente debiera tener una actitud digna hacia los trabajadores, a quienes expone, amenaza y humilla obligándolos a montar una nueva carpa frente al Palacio Municipal, la cual debiera darle vergüenza porque es la segunda en menos de dos años de gobierno, y fueron generadas por su propia incapacidad" comenzó expresando el titular del bloque, Luis Chesini. Para el edil, la actitud del Jefe Comunal en las mencionadas reuniones "opera falsamente contra los verdaderos motivos del conflicto. En más, la intención del Intendente es dejar a los trabajadores debajo de la línea de pobreza, y además los usa como chivo expiatorio para aumentar nuevamente las tasas municipales". Por su parte, el concejal Osvaldo Fraticelli consideró un despropósito el ofrecimiento del Ejecutivo. "El 1% representa para los sueldos mínimos, un incremento de $80. Son dos kilos de pan por mes. Y muchos salarios quedarían por debajo de la línea de pobreza, la cual se disparó producto de las políticas nefastas de Cambiemos, y el ajuste que somete especialmente a la clase trabajadora. Como si fuera poco, ofrece un bono por única vez de $2000, que los trabajadores pueden gastar únicamente en el supermercado Coto. Es decir, son millones de pesos que no ingresan en el circuito comercial local, y que son más que necesarios por parte del comercio campanense. Como tanto dinero que se genera en la Ciudad y administra el Municipio, se va para afuera. Detrás de la cortina de humo montada por Abella, hay municipales pobres y comercios fundidos" denunció.

Desde la oposición cuestionaron el accionar del Intendente DESDE EL FPV RECHAZARON ACUSACIONES POR EL PROYECTO DE PAVIMENTACION "La idea de no acompañar la pavimentación de calles, es una mentira" aseguró la concejal Soledad Calle, tras la publicación de una solicitada por parte del Municipio que aseguraba que los bloques opositores les negaron el beneficio a los vecinos. "En dicho proyecto, desde Nación decidieron que calles se iban a pavimentar, siendo que algunas están en perfecto estado, y muy cerca hay otras destruidas o de tierra. Nosotros proyectamos defender la soberanía política del Intendente, pero desde el oficialismo plantearon una total incapacidad para modificar lo establecido por el Gobierno Nacional. Entonces, se presentó un dictamen de minoría solicitando se ejecuten los recursos de la tasa vial, la cual pese a los cuestionamientos planteados sobre su constitucionalidad, ha recaudado más de un millón doscientos mil pesos por mes desde Enero" sostuvo la edil. Sobre esto último, la concejal reiteró: "Planteamos que además de las cuadras planificadas por el Gobierno Nacional, utilizar los fondos de la tasa vial para pavimentar las restantes. De ese dinero, hasta hoy no se ejecutó un solo peso en ello. Era una medida superadora, y el oficialismo no quiso votarla. Eso no lo dicen".

PJ-FpV:

”Detrás de la cortina de humo montada por Abella hay municipales pobres y comercios fundidos”

