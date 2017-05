Uno de los referentes de la agrupación vecinal que el lunes tuvo un lugar privilegiado en el encuentro Scioli-Giroldi, ponderó el crecimiento de su organización y aseguró que hoy solo piensan "en el vecino de Campana". Ariel Mosqueira, uno de los referentes del espacio Vamos Campana, se refirió al encuentro que mantuvieron el exgobernador Daniel Scioli y la exIntendente Stella Maris Giroldi y aseguró que su espacio todavía no piensa en candidaturas. "Para nosotros, que una persona de la talla de Stella Giroldi nos invite a ser parte de una reunión de gran importancia y trascendencia como lo fue con el exgobernador y candidato a presidente Daniel Scioli, es una muestra del gran crecimiento y desarrollo que ha tenido nuestro espacio que se mostró exitoso desde el inicio", señaló el reconocido comerciante local. Eso se logró, dijo, "a pesar de que mucho eran escépticos" de su "forma de construcción trasversal y pluripartidario poniendo los proyectos por encima de los liderazgos y al bienestar de los vecinos como principal prioridad". Consultado por este medio si, como señaló la exintendente, Vamos Campana conforma el peronismo, dijo que "si bien tiene una fuerte presencia peronista con Pedro Orquiguil a la cabeza, también está integrado por sectores radicales", extracción a la que pertenece. También nombró al referente del progresismo Alejo Sarna e independientes como Carlos Rodríguez. "Todos estos sectores coinciden en lo ideológico a pesar de provenir de diversas identidades", aseveró Mosqueira. "Vamos Campana no es una línea dentro del peronismo sino que es un espacio que contiene peronistas como así también otros sectores", explicó. Y, de cara a las elecciones, negó que estén en una etapa de definición de candidatos. "Sinceramente nuestra máxima prioridad hoy es el vecino de Campana. Si bien hay liderazgos naturales, todavía no lo hemos planteado en términos de candidatura dado que creemos no es el momento de hablar de ello, sino de pensar cómo ayudar a los campanenses", expresó. "Las experiencias de algunos referentes de otros espacios que ya se han lanzado como candidatos no han sido positivas, lo cual nos termina demostrando que vamos por el buen camino", sostuvo Mosqueira. Para el radical, en lo que respecta al peronismo este espacio "primero tiene que solucionar sus distracciones puertas adentro, definir su posición político y en función de eso analizar con que otros sectores quiere dialogar". "Desde el principio hemos planteado un rumbo y fijado un horizonte. Y estamos dispuestos a dialogar con todos aquellos sectores que coincidan en ese camino. Porque como dice Leopoldo Moreau, los que pensamos parecido, debemos estar en la misma vereda y Vamos Campana es una muy atractiva vereda", finalizó.

ARIEL MOSQUEIRA ESTUVO PRESENTE EL LUNES EN EL ENCUENTRO QUE ENCABEZARON DANIEL SCIOLI Y STELLA MARIS GIROLDI.

Ariel Mosqueira:

”Vamos Campana no es una línea dentro del peronismo sino que contiene peronistas”

