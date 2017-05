P U B L I C



NOTICIA RELACIONADA: PJ-FpV:

”Detrás de la cortina de humo montada por Abella hay municipales pobres y comercios fundidos” "La idea de no acompañar la pavimentación de calles, es una mentira" aseguró la concejal Soledad Calle, tras la publicación de una solicitada por parte del Municipio que aseguraba que los bloques opositores les negaron el beneficio a los vecinos. "En dicho proyecto, desde Nación decidieron que calles se iban a pavimentar, siendo que algunas están en perfecto estado, y muy cerca hay otras destruidas o de tierra. Nosotros proyectamos defender la soberanía política del Intendente, pero desde el oficialismo plantearon una total incapacidad para modificar lo establecido por el Gobierno Nacional. Entonces, se presentó un dictamen de minoría solicitando se ejecuten los recursos de la tasa vial, la cual pese a los cuestionamientos planteados sobre su constitucionalidad, ha recaudado más de un millón doscientos mil pesos por mes desde Enero" sostuvo la edil. Sobre esto último, la concejal reiteró: "Planteamos que además de las cuadras planificadas por el Gobierno Nacional, utilizar los fondos de la tasa vial para pavimentar las restantes. De ese dinero, hasta hoy no se ejecutó un solo peso en ello. Era una medida superadora, y el oficialismo no quiso votarla. Eso no lo dicen".

Desde el FpV rechazaron acusaciones por el proyecto de pavimentación

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: