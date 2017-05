Convocan a vecinos a participar de un programa de arte industrial

"South for Arts" busca internacionalizar los emprendimientos argentinos de la industria del arte. Aquellos que quieran presentar un proyecto artístico, podrán hacerlo hasta el lunes 15. Desde la Dirección de Producción convocan a aquellos vecinos que tengan un proyecto innovador de la industria del arte a participar del concurso "South for Arts". Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Producción de la Nación, busca internacionalizar los emprendimientos argentinos de la industria del arte. Siete emprendimientos serán seleccionados para presentar su proyecto ante el comité de "South Summit", conformado por empresarios e inversores que apuestan al desarrollo del arte argentino. El proyecto ganador tendrá acceso directo a la segunda fase del proceso de selección en la "Startup Competition" que se celebrará en Madrid y podrá presentar su proyecto en el escenario de "South Summit 2017". COMO PARTICIPAR Los interesados en presentar sus proyectos artísticos al "South for Arts", podrán postularse antes del lunes 15, ingresando a https://www.southsummit.co/register/artsargentina?source=492



