Magela Demarco presenta ”Mi amigo el mar”, su primer cuento para chicos en la Feria del Libro

P U B L I C



Aparte de ser periodista es hija de Horacio Demarco quien fuera reconocido médico de nuestra ciudad. Su primer libro se encuentra disponible en Feria del Libro Stand Nº720, Pabellón Azul. A partir de Junio estará en las librerías. Magela Demarco, hija del reconocido médico Horacio Demarco nació en Campana. Es periodista y hace un tiempo empezó a incursionar en el mundo de la escritura profesional. Su primer libro álbum para chicos acaba de publicarse en la Brujita de Papel, y está en la Feria del Libro. (Stand Nº 720, pabellón Azul) se llama "Mi amigo el mar". "Tiene unas ilustraciones muy bonitas de la ilustradora Caru Grossi carugrossi.blogspot.com.ar [Blog Caru Grossi] . Escribía cuentos desde que era adolescente. Fue cuando nació Tobías hace cinco años, mi amor, que empecé también a escribir para los más pequeños. Este cuento con sal y espuma nació a la orilla del mar, mientras jugábamos los dos con sus autitos. Una ola se llevó un autito. No lo pudimos rescatar. Desapareció. Y él rompió en llanto". Es un cuento que habla del mar que, como dice el cuento, "está vivo y hace cosas". Para los más pequeños está personificado y entonces lleva y trae cosas, las aleja y las acerca. Habla del compartir un juguete, una amistad, una relación. Y, también, de alguna forma habla del cuidado del mar, que es un ser vivo, porque está lleno de microorganismos, de bacterias, de peces, de estrellas de mar, delfines, ballenas, corales, algas, medusas, pulpo. "Me preocupa y ocupa el cuidado del medioambiente. Veo que todavía los argentinos tenemos que transitar un camino largo de concientización y cuidado por el Planeta. Que tiene que ver directamente con el cuidado a las personas, las generaciones futuras y, en definitiva, la posibilidad de la vida misma", detalla la escritora. El cuento habla de muchas situaciones del mar y como anécdota de la infancia Magela comenta "el mar para mí está directamente conectado con el verano, que es mi estación preferida. Está relacionado con las vacaciones y con Villa Gesell, donde casi todos los años íbamos con mi papá. Fui desde niña hasta los veinte años. Y ahora, es adonde casi siempre vamos a veranear con mi gordo. Así que Gesell con su arena, su viento, su olor a mar y sus olas está muy anclado emotivamente a todo lo lindo de mi infancia, mi adolescencia y, claro, a mi papá. El doctor Horacio Demarco o el "Gordito", como también le decían cariñosamente acá, en Campana. Mi viejo me enseñó lindos valores, me enseñó a ser una buena persona. Él era muy sensible, muy humano, muy cariñoso". Me gustó leer desde chica, "mi tía Mary me leía muchos cuentos. Me adentraba en otros mundos, realidades y otras posibilidades. Es el día de hoy que recuerdo mis cuentos preferidos de la infancia. Mi abuela Margarita era la contadora oral oficial de aquellas historias de antaño que les habían ocurrido a antepasados nuestros. Historias fuertes, dolorosas. Y otras secuencias muy divertidas. Y de mi mamá saqué la curiosidad por preguntar, por querer saber". Magela afirma que es muy difícil competir contra la televisión y dibujitos. "Es una batalla diaria, minuto a minuto. Hay que tener mucho cuidado con "la televisión", con lo que miramos o lo que nos quieren hacer mirar o hacer creer. Hay un cuento de Adela Basch, una reconocida autora infantil, argentina, que se llama: "Edelmira la tele" que habla de esto. Se los recomiendo a todas las mamás y papás". La campanense aconseja "escriban en su casa, plazas o yendo en colectivo; vayan a talleres literarios, más que para corregir, para compartir ese gusto que tienen con otras personas que comparten su mismo gusto, su misma pasión. El ejercicio y la constancia son fundamentales en la vida. Mucho más que el talento y la suerte. Y que manden sus escritos a concursos. Hay dos páginas: www.escritores.org y www.recursosculturales.org donde pueden ver todos los certámenes. Y muchos se pueden enviar por e-mail". "Estar en el mar es muy sanador. Se lleva con sus olas las tensiones, las mochilas que uno carga. Te relaja, te limpia, te sana. Hay personas a las que les ocurre esto cuando se van a la montaña. Bueno, a mí esto me lo da el mar, y nada más que el mar. Yo siento que va limpiando el alma con sus olas, su olor, su murmullo constante y su vaivén". Su primer libro resume en la contratapa: "El mar está vivo y a veces hace cosas… como quitar y devolver, alejar y acercar, y por supuesto, revolcarnos. Una historia llena de espuma, arena en los cachetes, amor y olas, muchas olas". Acerca de Magela Demarco Es periodista. Trabajó 9 años para Clarín.com, realizando notas, blogs y videoentrevistas. Luego en Intramed haciendo entrevistas a médicos reconocidos de nuestro país, y luego fue encargada de prensa. También trabajó para Unicef, como asistente de comunicación, elaborando suplementos para los diarios, sobre distintas temáticas como Violencia Familiar, Internet, Educación. Colaboró en revistas como G7 y Factor S, de Uruguay. Actualmente colabora con diario Pulse. Además escribo cuentos para adultos y chicos. Este año, y los anteriores ha ganado varias menciones y publicaciones de sus cuentos en diferentes antologías. A fin del año pasado fue premiada en el concurso "Cuentos en familia" de la editorial española Verbum, que se llama "Mi hermano Lolo" y será publicado en una antología.

Magela con su hijo Tobías y la ilustradora Caru Grossi en La Feria del Libro.



Magela Demarco presenta ”Mi amigo el mar”, su primer cuento para chicos en la Feria del Libro

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: