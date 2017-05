En lo que respecta a la zona del Paraná Guazú y Paraná Bravo el agua todavía está en una temperatura de entre los 20 y 19 grados con lo cual pensamos que tendría que bajar unos grados más para que se active mas el pique de pejerreyes y dejen de picar manduvas, bagres, pati y especies como pira pita, doradillos, chafalotes y algunas palometas. De todas formas tampoco está ayudando demasiado el barro que tiene el agua en suspensión, necesitaríamos que decante este barro para que el agua se aclare y el pejerrey vea mejor las carnadas. En cuanto a las capturas de los últimos días por lo que tenemos conocimiento no se están obteniendo grandes cantidades de pejerreyes pero sí que los portes son muy buenos. En lo que respecta a la zona del Rio Uruguay y Rio de la Plata con un fondo más bien arenoso por estas zonas el agua no esta tan turbia y de embarcado se están logrando muy lindos ejemplares de pejerreyes rondando las 30 a 40 capturas por lancha. Para los amantes a las lagunas podemos decir que Junín más allá de la gran masa de agua que hay en la laguna está dando de costa gran cantidad de pejerreyes que promedian los 25 centímetros, lográndose capturas de mayores portes en las salidas de embarcado en las cuales en un par de horas se puede completar el cupo de pesca, lo mismo está sucediendo en la laguna de Agustina partido de Junín. Nuestro programa retorno a su versión televisiva con un nuevo formato, en donde como de costumbre te mostramos la pesca de nuestra zona y el estado del pique en forma semanal, en esta nueva versión más dinámica dado el tiempo en que desarrollamos el mismo no dejamos de lado temas como recreos, camping, turismo, tiro deportivo, caza deportiva, náutica, lugares para pesca de mueles y costa entre otros, al mismo lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar en nuestro canal de YouTube canal semanario del pescador y muy pronto en www.campanatv.com.ar donde se podrá bajar la aplicación para verlo también desde tu celular. Entérate del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 20:00 A 22:00 Hs con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular, el Profesor Diego Araujo del partido de la costa de Pescando en AM y de Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Siempre con la conducción y dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 Hs. SEMANARIO DEL PESCADOR PARA UN FIN DE SEMANA DISTINTO

Los pati también toman los ofrecimientos de mojarras a flor de agua.





Gustavo Sandoval con algunas de las capturas de pejerreyes y manduvi que se estan dando en la zona.



Semanario del Pescador:

Informes del pique actual y nuestro regreso televisivo

Por Luis María Bruno

