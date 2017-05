Por la quinta fecha de la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana no pudo frente a Tiro Federal de San Pedro: fue derrota 25-12 en un partido disputado en la cancha de Chiclana y Luis Costa. Los puntos del Tricolor llegaron gracias a tries de Santiago Sautón y Adrián Lugo y una conversión de Juan Francisco Calvi, todos en el primer tiempo, cuando el marcador era parejo (15-12 para la visita). Sin embargo, el CCC ya no volvió a marcar puntos y los de San Pedro aprovecharon sus oportunidades para el 25-12 final. La formación de Ciudad de Campana para este encuentro fue con Santiago Sautón, Nicolás Fernández, Leonardo Vega; Andrés Moreno, Lucas Fernández; Nicolás Zacarías, Federico Sfreddo, Adrián Lugo; Facundo Cerdá , Juan Calvi; Pablo Maza, Carlos Díaz, Franco Barco, Julián Agostino; Nazareno Alaguibe. Con este resultado, el Tricolor acumula un triunfo y cuatro derrotas en sus primeras cinco presentaciones, por lo que suma 6 unidades y se ubica en la 12ª posición. La próxima fecha se jugará el sábado 20 de mayo y, por entonces, el Club Ciudad de Campana estará visitando a Tigre Rugby Club. MUNDIAL 2019: LOS PUMAS, EN LA MISMA ZONA QUE FRANCIA E INGLATERRA La Selección de rugby de Argentina integrará el "grupo de la muerte" en el Mundial de Japón 2019 después de que el sorteo de ayer colocara a "Los Pumas" en la misma zona que Inglaterra y Francia. El Grupo A estará integrado por Irlanda, Escocia, Japón, un equipo europeo y el ganador de un play-off. El B lo formarán Nueva Zelanda, Sudáfrica, Italia, un equipo africano y otro procedente de un play-off. Junto a Argentina, Francia e Inglaterra en el C estarán una selección americana y otra de Oceanía aún por decidirse, mientras que el último grupo, el D, verá a Australia, Gales, Georgia, un equipo oceánico y otro americano.

Rugby:

Derrota de Ciudad de Campana ante Tiro Federal de San Pedro

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: