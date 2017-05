P U B L I C





En el debut del DT Carlos Hernández perdió aye 5-0 en cancha de Justo José de Urquiza y sigue sin poder ganar en lo que va del año. Encima sumó un nuevo expulsado: Antoni Rodríguez. El domingo recibie la visita de Deportivo Paraguayo desde las 15.30. "Técnico que debuta gana", reza uno de los tantos refranes futboleros que, de vez en cuando, acierta con la situación que se da en el verde césped. Ayer fue uno de los casos en que sólo restaba ver de qué lado caía la frase. Es que tanto Puerto Nuevo como Central Ballester llegaban al partido correspondiente a la fecha 25 con cambios en la conducción técnica. Y todo quedó para el Canalla, que se impuso de principio a fin en el campo de juego, marcó cinco goles y le brindó un nuevo cachetazo al "Portuario". Así, el estreno de Carlos Hernández en la conducción del Auriazul tras la salida de Norberto Silvero estuvo lejos del soñado. Muy lejos. Incluso, a los 17 minutos ya parecía estar todo resuelto. Es que Tomás Carballo a los 8 y Pablo Lucero a los 11 habían adelantado 2-0 al local. Y a los 17, Antoni Rodríguez vio la segunda tarjeta amarilla y Puerto Nuevo se quedó con diez hombres. Por eso, de allí en adelante, todo fue muy difícil para los de nuestra ciudad y sólo hubo espacio para más goles de Ballester: Nicolás Fratto marcó el 3-0 en el cierre del primer tiempo, mientras que Lucero y Carballo nuevamente pusieron cifras definitivas con conquistas que llegaron en el inicio y el final del complemento respectivamente. De esta manera, Central Ballester cortó una racha de siete partidos sin triunfos (dos empates y cinco derrotas) y se afirmó en el noveno puesto (último lugar de acceso al Reducido por el segundo ascenso). En tanto, Puerto Nuevo sigue sin ganar en lo que va del año (dos igualdades y ocho caídas) y continúa en caída libre en la tabla de posiciones (ya está anteúltimo) y en la de los promedios (aunque cuenta con margen, porque le lleva 12 puntos de ventaja a Claypole). RESULTADOS FECHA 25: Argentino (R) 2-1 Claypole; Lugano 1-0 Centro Español; Victoriano Arenas 3-2 Atlas; Deportivo Paraguayo 1-1 Liniers; Leandro N. Alem 0-2 Ituzaingó; Muñiz 0-1 Juventud Unida; Central Ballester 5-0 Puerto Nuevo; y Yupanqui 0-3 Lamadrid. PRÓXIMA FECHA. El sábado jugarán: Ituzaingó vs Victoriano Arenas; Claypole vs Lugano; y Lamadrid vs Argentino (R). En tanto, el domingo, Puerto Nuevo recibirá a Deportivo Paraguayo (15.30 horas), mientras que Atlas hará lo propio con Muñiz. El lunes se enfrentarán Liniers vs Yupanqui, mientras que el martes jugarán: Centro Español vs Leandro N. Alem y Juventud Unida vs Central Ballester. SÍNTESIS DEL PARTIDO CENTRAL BALLESTER (5): Juan Ghiglione; Pablo Lucero, Santiago Correa, Nicolás Pérez, Fernando Gelenchir; Nicolás Fratto, Emanuel Marengo, Federico Sellecchia; Facundo Uñate, Guido Milanesi y Tomás Carballo. DT: Mariano Hernández. SUPLENTES: Franco Castrogiovanni, Diego Carabajal, Iván Rojas, Thiago Gómez, Julián Zalazar, Raúl Córdoba y Leonel Rodríguez. PUERTO NUEVO (0): Rodrigo Ponce De León; Antoni Rodríguez, Paulo Boumerá, Joaquín Montiel, Luis Ibarra; Santiago Aguilar, Kevin Redondo, Franco Colliard, Juan Peloso; Federico Godoy y Carlos Perrona. DT: Carlos Hernández. SUPLENTES: Tomás Mulready, Luciano Pacheco, Nicolás Rodríguez, Octavio Ábalos, Gastón Noir, Tadeo MacIntyre y Jorge Ubiría. GOLES: PT 8m Tomás Carballo (CB), 11m Pablo Lucero (CB) y 44m Nicolás Fratto (CB). ST 4m Pablo Lucero (CB) y 43m Tomás Carballo (CB). CAMBIOS: ST MacIntyre x Aguilar (PN); 12m Zalazar x Fratto (CB); 16m Noir x Peloso (PN); 20m Gómez x Pérez (CB); 30m Ubiría x Perrona (PN); y 34m Córdoba x Sellechia (CB). EXPULSADO: PT 17m Antoni Rodríguez (PN) por doble amarilla. CANCHA: Justo José de Urquiza (local Central Ballester). ÁRBITRO: Santiago Jorge Mitre.

EL AURIAZUL NO LE ENCUENTRA LA VUELTA A SU MAL PRESENTE (FOTO ARCHIVO).

Primera D:

Puerto Nuevo sufrió una dura derrota ante Ballester

