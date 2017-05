Llegaron uno a uno y se saludaron como si todos hubieran jugado juntos en un mismo equipo. Fueron para ellos etapas diferentes. Pero la magia del fútbol dio lugar para que se conocieran. También para estar reunidos y compartir un almuerzo de camaradería como lo muestra la foto. Ud. amigo lector los recuerda a todos? Bueno, si no es así, se lo señalo de izquierda a derecha. El primero que está sentado, fue en Villa Dálmine durante largo tiempo el encargado de tener siempre todo en órden el sector de utilería. Es Manuel Da Cuhnna. A su lado Moretti, a quien tengo en mi memoria cuando debutara Emilio Carini, el 29 de marzo de 1969, por la primera fecha del campeonato de 1ra. "C", frente a Colegiales, partido que ganó el equipo de Munro por 1 a 0 y Dálmine alistó a: Tormo; Decia,Mauro, Miguel Matko y Carini, Dominguez, Zanni y Papalardo; Moretti (reemplazado por Arges), Luis Gómez y Rigoni, SC: Cefo, Alfredo González y R.O. Guardatti. A su lado, el Dr. Juan Angel Schinoni. Hoimbre abnegado, generoso, nunca ajeno al sentimiento cristiano y por eso en su paso por esta vida se supo ganar el cariño de todos. Fue un enamorado del deporte. El 17 de julio de 1956, cuando la Liga Campanense de Fútbol celebra su Bodas de Plata, conducía su destino. Ocupa elmismo cargo el 12 de octubre de 1957 en el automovilismo local, con motivo de aquel "Gran Premio de Cafeteras" que ganara Silvio Lorenzetti. Además médico de los planteles de la entidad "violeta". Parados, Hector Maggiolo y Arges. El primero, el único defensor de todos los presentes. Fue campeón en Agua y Energía Eléctrica en los Juegos Deportivos Interindustriales. En 1976 defendió la divisa del Club Puerto Nuevo, , en aquel team de: Carlos Pérez; Julio Raboni, Omar Pichinelli, Héctor Maggiolo,Juan Raboni,Mauro Velázquez, Héctor Riva, Jacobo Malaszuk, Canavese y Lalo Fossatti. DT: Domingo Pepe. De Arges, puedo decir que jugó en Colombia y llegó a Campana para integrar el Dálmine que inicia sus experiencia en Primera "B" (entonces antesala de la categoría mayor de los domingos) en el año 1964 Boca Juniors lo cedió a préstamo por dos años junto a Pavón Reyes, Benitez y Buitagro y además se adquirió a Heredia, Da Silva y Moris. Este año, el quinteto ofensivo tenía a: Arges,Pavón Reyes,Buitagro,Vizzo y Puerto. Al año siguiente: Arges, Pavón Reyes, Juan "Rabito" Dominguez, Vizzo y Luis Gómez y en el 65 a: Arges, Marchesi, Dominguez, Aimonetti y Buitagro, entre otros valores. En el mnedio sentado, Domingo Pepe, otro ex delantero que lo hiciera en Estudiantes de La Plata. En el 59 fue el centro delantero de Huracán de nuestra ciudad y en el 61 integró el plantel que lograra el primer ascenso de la "D" (a Primera "C") de Villa Dálmine.Luego fue técnico en distintas temporadas en el Club y en Puerto Nuevo,cuando jugara el ya citado Hector Maggiolo y el siguiente protagonista de esta nota. Ahora es el turno de otro de esos atacantes que tenía pólvora en sus botines. En una etapa de su vida Puerto Nuevo disfrutó de sus goles y también fue llamado a integrar la Selección de Primera "D" de AFA.El 3 demayo de 1975, cuando por la cuarta fecha del campeonato de Primera "D", goleaba el local Puerto Nuevo por 6 a 2 a Atlas, fue el autor de 2 tantos.Se trata de Jacobo Malaszuk.Esa tarde Guizzarelli hizo 3 y Zanni, en contra, el restante. Los "auriazules" alistaron a: Von Zeschau, Raboni,Pichinelli, Aquino, Mauro, Sténico, Guizzarelli, Fabre (Rivas), Malaszuk,Moreno y Pissinis. DT: AngelMelero. Además de a Jacobo el basquet le deparó muchas alegrías e integró nuestra selección. Y si de goles hablamos, no podemos excluir de esta mesa a Luis Cesáreo. Fueron tan solo en Dálmine, 51 en 84 encuentros en tres temporadas 1961-62-63, con dos vueltas olímpicas y un subcampeonato. Cumplió una dilatada trayectoria dejando en nuestro país y en Chile muchos tantos. Finalmente está Jorge Pietroni, quien en 1946 nació en los pagos de Villa Eloisa, la zona de Cañada de gómez. Al no quedar incorporado a Atlanta, se produce su llegada a Dálmine. En 1965, en el Campeonato de 1ra. B se lo podía ver junto a Periotti: Gotardi y Monteiro; Mastrogioseppe,Heredia y Chiarle; Pietroni. Buitrago, Mentasti, Aimonetti y Juan "Rabito" Dominguez. Ahí están ellos, en un hoy lejano mediodía en la década del 70. Compartiendo sus anécdotas y en forma especial, haciendo honor a ese sentimiento de tanto valor como es la amistad.



Por el Camino del Recuerdo:

Una reunión de amigos

Por Hector Taborda

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: