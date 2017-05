La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 12/may/2017 El gremio municipal ocupó el palacio de gobierno local para exigir que se retome la negociación

Delegados sindicales ingresaron ayer por la tarde al Palacio Municipal y, al cierre de esta edición, continuaban dentro de la sede de gobierno. El Ejecutivo calificó la acción como una "toma" y la denunció ante la Justicia. El conflicto entre el Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales escaló hacia un nivel superior: ayer, durante la protesta desplegada frente al Palacio Municipal, delegados gremiales ocuparon el hall de la sede de gobierno y hasta el cierre de esta edición aguardaban allí dentro por la reanudación de las negociaciones salariales, en un accionar que desde el Municipio calificaron de "toma" y denunciaron ante la Justicia y el Ministerio de Trabajo. "De ninguna manera está la Municipalidad tomada: nosotros no le impedimos a nadie ni el ingreso ni el egreso", expresó ayer el secretario de Prensa del Sindicato Municipal, Norberto Burgueño, en diálogo con LAD. La entrada de los delegados al hall del Municipio se dio cerca de las 16, cuando del edificio ya se habían retirado los empleados y las autoridades. No se registraron disturbios y la Policía, que acordonaba la entrada principal, no interfirió con los manifestantes. Tampoco se vieron obstruidos los trabajadores que se acercaban a registrar su salida laboral. "Fue algo totalmente pacífico", recalcó Burgueño, mientras sus compañeros esperaban que el Gobierno restablezca el diálogo paritario suspendido desde el pasado lunes. Desde el Municipio confirmaron que la situación ha sido denunciada ante la Justicia: el fiscal de la UFI Nº 2 Matías Ferreiros se presentó en Varela 371 para constatar la situación. Y personal del Ministerio de Trabajo hizo lo propio con el objetivo de labrar un acta a pedido del Gobierno. "Más allá de la discusión de que se puede entrar y salir, no se retiran y es obvio que el Palacio está tomado", comentó un funcionario consultado por LAD. La misma fuente señaló que cerca de las 19 cuatro de los secretarios del Gabinete municipal (Marcos Bongiovanni, Abel Milano, Abel Sánchez Negrette y Martín Seguín) se acercaron para saber si los sindicalistas dentro del Palacio "querían entablar un diálogo con Sebastián (Abella)" ya que "si lo llamaban iba a atender". "Dijeron que no querían hablar con él sino una nueva propuesta (salarial). Entonces se les transmitió que mientras estuviera esa medida no se iba a hacer una nueva oferta", aseguró. La jornada de protesta en la plaza comenzó pasadas las 14. A los municipales que estaban en la carpa instalada en el Patio de las Américas se les fueron sumando otros provenientes de diferentes áreas. Asimismo, se plegaron en solidaridad varios gremios nucleados en la CGT Regional y entidades municipales integrantes de la FeSiMuBo, contingente que arribó en dos colectivos. No faltó ningún elemento de la liturgia sindical: hubo bombas de estruendo, bombos y banderas. También una marcha alrededor de la plaza. Por ello, el tránsito el tránsito de Mitre hacia Varela estuvo cortado por casi dos horas. "Es un tema que va más allá de cualquier aritmética y tiene que ver con la necesidad de cubrir los gastos de cada familia municipal. Entendemos que los trabajadores no pueden pagar la situación de los municipios", dijo durante la concentración el secretario de Capacitación de la FeSiMuBo, Gustavo Seva. Por su parte, el secretario adjunto, Rubén Paulillo, aseveró que "preocupa que esto se esté dando en varios municipios". "Los municipales hacemos los peores trabajos: así que merecemos un aumento como corresponde", sostuvo. "Quiero advertirle al intendente -expresó el secretario de Organización, Víctor González- que si esto continua y sigue tirando de la cuerda, el diálogo se termina y entonces nos vamos a hacer presente no 20-30 compañeros sino toda la FeSiMuBo". Y crítico que parte del aumento que Abella pretende dar sea a través de un bono de 2 mil pesos para gastar en un supermercado. "Nosotros ya tenemos tarjeta Visa y no la podemos usar porque la tenemos fundida", ironizó. Anoche, con unos dentro de la carpa y otros "en asamblea permanente" al pie de la escalera que lleva a las oficinas del HCD, los municipales se aprestaban a pasar una gélida velada luego de la jornada que hizo escalar la disputa con el Gobierno a un nuevo nivel.

