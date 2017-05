”Nos preocupa que por este conflicto terminemos pagando más de tasas los vecinos”, aseguraron fomentistas

NOTICIA RELACIONADA: El gremio municipal ocupó el palacio de gobierno local para exigir que se retome la negociación

En el hall del Municipio exigían que se retome el diálogo por paritarias Referentes de distintas sociedades de fomentos se interiorizaron del conflicto gremial y mostraron su preocupación por las "motivaciones políticas que tiene el gremio" y que complican un posible acuerdo entre las partes. El intendente Sebastian Abella, recibió en su despacho a representantes de distintas sociedades de fomento de la ciudad, con el objetivo de darles detalles de las propuestas que ha hecho el municipio para buscar un acuerdo en la negociación paritaria con el sindicato municipal. "Hemos escuchado al intendente, quien ha sido muy franco y nos dijo que se está haciendo el máximo esfuerzo posible para encontrar un acuerdo, teniendo en cuento la necesidad de los trabajadores municipales, pero también la de nosotros como vecinos de la ciudad. No queremos terminar pagando más de tasas debido a esta actitud del gremio", aseguró Angela, una de las representantes barriales. En el mismo sentido, otros fomentistas mostraron su preocupación por los motivos políticos que hay detrás de la actitud del gremio: "Nosotros vemos en la calle pasacalles donde los mismos gremialistas quieren ser candidatos en las próximas elecciones. Esta claro que hay motivos personales políticos que están por encima de cualquier reclamo gremial legitimo". El intendente, explicó a los fomentistas que la propuesta del municipio incluye una cláusula gatillo que permitirá ajustar los salarios de acuerdo al ritmo inflacionario, garantizando de esta manera que los trabajadores no pierdan si la inflación es mayor a la esperada. "Nos parece una propuesta muy razonable, porque le da a los trabajadores la posibilidad de no perder poder adquisitivo, pero a la vez no tiene un impacto tan grande en los vecinos contribuyentes", añadieron.

”Nos preocupa que por este conflicto terminemos pagando más de tasas los vecinos”, aseguraron fomentistas

