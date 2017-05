La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 12/may/2017 Noemí Pérez:

Para la concejal de Cambiemos, Noemí Pérez, la aplicación de la cláusula gatillo es clave para garantizarle a los trabajadores que "no pierdan poder adquisitivo". "Yo les aseguro a los trabajadores municipales, que el intendente esta haciendo y hará durante todo su mandato el mayor esfuerzo posible para que tengan un mejor salario, pero lamentablemente enfrente hay un sindicato que no está dispuesto a reconocer ningún avance, ni quiere evitar los conflictos, por el contrario usa el conflicto para hacer política", resaltó la concejal de Cambiemos, Noemí Perez, sobre el conflicto entre el Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales en el marco de al discusión paritaria que se está llevando adelante. "Conozco y acompañó a Sebastián desde hace muchos años y se muy bien de su compromiso con la comunidad, su humildad y su franqueza, y se que está haciendo el mayor esfuerzo posible para darle el mayor aumento a los trabajadores municipales", agregó la concejal. "Es muy importante en ese sentido, que él este proponiendo aplicar una cláusula gatillo, que va a garantizar que los sueldos no pierdan ante la inflación. Si la inflación es superior al porcentaje del aumento, el municipio tendrá que cubrir esta diferencia, por lo que los trabajadores no van a perder poder adquisitivo. Esto marca de lleno su vocación de hacer la mejor propuesta posible", resaltó Perez. Para ella, es importante que los trabajadores municipales conozcan la propuesta, pero también es importante que los "vecinos contribuyentes sientan que el intendente también los está cuidando, evitando tener que subir las tasas para poder hacer frente a las demandas del gremio".

