Hoy viernes habrá mal tiempo en Campana, con probables lluvias y algunas tormentas, que serán más bien aisladas. La lluvia no debería ser muy significativa y se acumularán unos 10 milímetros. Respecto a la temperatura, el día será fresco y húmedo, con una mínima de 13 grados y una máxima de 16 grados. La situación meteorológica tendrá hoy como protagoista a un débil sistema de baja presión, que comenzará a formarse sobre nuestra vertical. Poor eso el cielo permanecerá nublado, con probables lluvias y algunas tormentas. Los episodios de lluvia no serán muy significativos, pero obligarán al uso de protección. El ambiente fresco, húmedo y algo ventoso obligarán también a mantener vigentes los abrigos que esta semana han vuelto a hacer aparición. Mañana sábado la depresión se moverá hacia Uruguay y, debido a su cercanía, aún mantendrá el cielo mayormente nublado sobre Campana. También hay riesgo de lloviznas, que serán dispersas. El viento cambiará al Sur y soplará en forma moderada, manteniendo al ambiente fresco y húmedo. El domingo mejorará, quedando el cielo con nubosidad variable. La mañana oscilará entre muy fresca y fresca y pro la tarde estará ligeramente templado, con unos 19 grados. Es posible que se formen algunas nieblas al amanecer. El lunes estará pasando un nuevo pulso de aire frío y entonces podrían registrase algunas lluvias aisladas y pasajeras durante la tarde. El día será fresco y se volverá frío desde la noche. El martes habrá sol pleno, con un amanecer frío y una tarde fresca. PRONÓSTICOS HOY, VIERNES 12: el cielo estará nublado y hay probabilidad de lluvias y de algunas tormentas. El día será fresco y húmedo, con 13 grados de mínima y 16 grados de máxima. El viento soplará moderado del sector Este. MAÑANA, SÁBADO 13: el cielo permanecerá nublado. Hay probabilidad de lloviznas dispersas. Seguirá fresco y húmedo, c on 14 grados de mínima y 17 grados de máxima. El viento soplará moderado del sector Sur. DOMINGO 14: mejorará, con nubosidad variable. La mañana oscilará entre muy fresca y fresca y por la tarde estará templado: 12 y 19 grados son los extremos previstos de temperatura. El viento soplará débil del sector Sur y rotará al sector Este.



El Tiempo en Campana:

Probables lluvias. Fresco y húmedo

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo

