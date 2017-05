Vecinos de Otamendi advierten que cortarán la Ruta 9 si el Municipio no les lleva soluciones

Reclaman por el estado de las calles, la falta de iluminación y la inseguridad. El miércoles hubo una intensa asamblea en la sociedad de fomento del barrio, donde se acordó llevar las quejas al Honorable Concejo Deliberante. Vecinos del barrio Otamendi mantuvieron el miércoles una reunión en donde pusieron de manifiesto sus intenciones de cortar la ruta Panamericana si el Municipio no atiende sus reclamos de infraestructura y seguridad. En la sociedad de fomento los ánimos estaban tan caldeados que incluso algunos proponían bloquear la autopista en ese mismo momento, aunque finalmente se votó trasladar las quejas al Concejo Deliberante como paso previo a la adopción de cualquier medida de fuerza. En diálogo con La Auténtica Defensa, el presidente de la sociedad de fomento del barrio, Pedro Lenciza, señaló que "el asunto prioritario son las calles" ya que hay vecinos que "no pueden salir a trabajar", mientras que los más chicos "no pueden ir a la escuela". También hizo hincapié en los niveles delictivos. "Robos hay todos los días. La Policía anda, yo no les echo la culpa, pero nosotros queremos un móvil las 24 horas", afirmó. Dijo que los motochorros es el padecimiento más común, aunque en los últimos días un reconocido ladrón del barrio subió a un colectivo y asaltó a los pasajeros. "Dicen que no lo pueden meter preso no sé por qué. El otro día tomó el colectivo y lo reconoció una vecina y se aterrorizó: no quiere ir a tomar más el colectivo ahí", contó Lenciza. El fomentista aseveró que los reclamos los han tratado de manera personal con el intendente Abella, pidiéndole "por favor" que mandaran máquinas para arreglos, sin obtener respuesta. Además, cuestionó el retraso en el inicio de las millonarias obras anunciadas por el Municipio para Otamendi, consistentes en asfalto e iluminación "Te digo más: el cartel dice que las obras comenzaban en abril pero eso ya pasó. ¿Qué van a decir, que llovió? No, porque en otros lados se hacen las obras. Lo vemos todos", expresó Lenciza. "Los trámites se hicieron, hablamos con el intendente y le pedimos por favor. No queremos llegar a un corte de ruta, no nos conviene ni hace buena reputación. Pero le pedimos una máquina y no la mandó", añadió. Y le quitó responsabilidad a los funcionarios: "Acá hay un solo responsable y es el que manda, es el señor intendente". "Yo se lo dije: el corte de ruta no lo va a favorecer. Es algo grave pero no nos queda otra, no podemos vivir así. El asfalto de Otamendi tiene 40 años, lo hicieron los militares. Después nadie tocó nada. No hay presión de agua", comentó. "Hoy Otamendi es un barrio olvidado: pozos en las calles, la mugre, la rata más chica te lleva en andas. Cuando estaba la gestión de Stella Giroldi, yo era el primero que me quejaba, pero lograba que me mandaran una máquina, taparan uno pozos y pusieran unas luces. Pero esta gente en el tiempo que está puso una o dos luces y nada más", finalizó el vecino.

EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE FOMENTO ENCABEZÓ LA ASAMBLEA QUE SE REALIZÓ CON LOS VECINOS PARA ANALIZAR LOS RECLAMOS.





LOS VECINOS DEL BARRIO PARTICIPARON DE LA ASAMBLEA.



Vecinos de Otamendi advierten que cortarán la Ruta 9 si el Municipio no les lleva soluciones

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: