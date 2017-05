La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 12/may/2017 Milla aseguró que Scioli y Giroldi tomaron ”el camino equivocado”







El Presidente del PJ Campana aseguró que los sorprendió la visita del exgobernador. Por otra parte, invirtió la convocatoria de la exintendente a las agrupaciones peronistas al afirmar que es ella quien debe "venir y charlar con las autoridades del partido". El presidente del Partido Justicialista de Campana, Pedro Milla, reconoció que la visita de Daniel Scioli a Campana lo tomó por sorpresa y señaló que, pensando en la unidad del peronismo, tanto el exgobernador como la exintendente Giroldi han tomado "el camino equivocado". "La verdad es que yo me enteré por los medios. Me sorprendió y principalmente de parte del compañero Scioli, ya que quien les habla estuvo trabajando en la línea suya. Lo oportuno hubiese sido que me llame por teléfono para hacer una reunión: a mí me enseñaron a ser orgánico y verticalista", expresó Milla. "No fue así, así que bueno, les deseo suerte en esta etapa que hablan de unidad, pero me parece que para lograrla tomaron el camino equivocado", consideró. El también dirigente petrolero formuló estas declaraciones ayer durante la presentación en la sede partidaria de calle Belgrano de Santiago Cafiero, nieto del reconocido dirigente justicialista Antonio Cafiero. Milla se mostró acompañado por Andrea García, una de las posibles candidatas que baraja el PJ local de cara a las próximas elecciones legislativas. Según el titular del PJ, el dato actual más importante es que "el peronismo se pone en marcha" y sostuvo "que a la larga o a la corta" quienes integran el partido van a estar "a la altura de las circunstancias". Asimismo, consultado sobre la convocatoria que les lanzó Giroldi a todas las agrupaciones, Milla la invirtió y aclaró que cualquier tipo de reunión debe darse en el marco del partido que "está abierto para todos los peronistas". "Tienen que venir y charlar con las autoridades del partido, nosotros no somos sectarios. Este Consejo de Partido es de puertas abiertas y lo hemos demostrado durante todo este tiempo. Estamos abiertos a todos los compañeros peronistas que quieran venir", aseguró. Por otra parte, se diferenció de la opinión de la exjefa comunal de que el peronismo está "chato". "No coincido. Los esfuerzos que hemos hecho desde el Consejo y cada una de las agrupaciones con diversas actividades es algo que en la historia del PJ Campana nunca se ha hecho. El partido nunca estuvo abierto y nunca generó las actividades que estamos haciendo nosotros", dijo, dinámica que enmarcó en el "lineamiento de Jorge Rubén Varela". "Hoy por hoy tenemos la posibilidad que cada uno de los compañeros venga y exprese sus ideas como peronista", aseveró el Presidente del PJ Campana. Y volvió a marcar distancia de la actitud de Scioli y Giroldi: "Es una decisión política de ellos, pero me parece que están equivocados y no la comparto".

MILLA, AYER JUNTO A SANTIAGO CAFIERO Y ANDREA GARCÍA EN LA SEDE DEL PJ.



Milla aseguró que Scioli y Giroldi tomaron ”el camino equivocado”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: