La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 12/may/2017 Frente Renovador:

Desde el FR remarcaron que "a casi un año y medio" de la asunción del gobierno municipal, "todo está como el primer día o peor". Los concejales del Frente Renovadaor manifestaron su preocupación "sobre la situación de la ciudad" y aseguraron que "Cambiemos no gestiona y pretender echarle la culpa al resto". "El actual gobierno ya lleva casi un año y medio ejerciendo la gestión municipal. Sin embargo, todo está como el primer día o peor", aseguró Juan Ghione. "La obra pública brilla por su ausencia en nuestra ciudad, a pesar de los repetidos anuncios del Intendente. Lamentablemente todo queda en eso: anuncios. La mayoría de las obras aún ni siquiera se iniciaron", reclamó el Presidente del bloque de concejales del FR. "Vemos carteles de obras millonarias, convenios celebrados con la Provincia y la Nación, pero nuestros vecinos siguen sin poder salir de sus casas, las calles están cada día más intransitables, las plazas abandonadas, no se ve dónde se está invirtiendo ese dinero que tanto anuncian", agregó en la misma línea Marco Colella. "Además de estas claras deficiencias en la gestión, Cambiemos se preocupa más por echar culpas a otros y dividir a nuestros vecinos que por trabajar para resolver los problemas", lamentaron desde el Frente Renovador. Según explicaron, "esto queda plasmado en distintas actitudes que ha tenido el Intendente Abella, sus funcionarios y concejales en el último tiempo". Y en sentido señalaron: "Pretenden construir una cancha de fútbol donde ya existe un club funcionando y responsabilizan al club por no poder hacer la obra; enfrentan a los trabajadores municipales que se encuentran reclamando por un salario digno con los vecinos; responsabilizan a los concejales por la demora en las obras cuando no tienen ni siquiera los planos de lo que van a hacer". Finalmente, los concejales massistas aseguraron que están "todo el tiempo" recorriendo distintos puntos de la ciudad y dialogando con vecinos y que las respuestas que obtienen van en la misma dirección. "Nos dicen que se sienten abandonados por el Municipio y tienen razón, ya que el Intendente parece estar más ocupado en realizar grandes anuncios y poner carteles que en trabajar y hacer las obras. Nuestros vecinos no quieren peleas y divisiones absurdas, quieren vivir mejor. Es fundamental que el Intendente, sus funcionarios y sus concejales resuelvan los problemas, gestionen y se pongan a trabajar para la gente", concluyeron.

GHIONE Y COLELLA TAMBIÉN CUESTIONARON A LA GESTIÓN MUNICIPAL POR "ECHAR CULPAS A OTROS Y DIVIDIR A LOS VECINOS". RECLAMOS EN OTAMENDI Ghione y Colella estuvieron días atrás en Otamendi, donde se entrevistaron con vecinos del barrio. Según informaron después, el principal reclamo escuchado apunta al estado de las calles. "En su mayoría están intransitables. Los taxistas y remiseros del barrio nos explicaban que hay calles donde directamente es imposible ingresar con el auto y deben pedirle a la gente que se acerque a otras calles para poder pasarlos a buscar", remarcó Ghione. "Sucede lo mismo que en el resto de la ciudad: en las calles de asfalto se realizan reparaciones parciales que duran pocas semanas y todo vuelve a estar como antes o peor. Con la tosca sucede exactamente lo mismo, se utiliza material de mala calidad y la primera lluvia lava todo. Hay vecinos que han comprado tosca con sus propios recursos para arreglar su calle. Es indignante que el Estado, con las altas tasas que cobra no se haga cargo de esto y sean los propios habitantes del barrio los que sacan dinero de sus bolsillos para arreglar las calles", agregó Colella.

GHIONE DIALOGANDO CON UN VECINO DEL BARRIO.



