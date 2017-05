Christian Castillo: ”Nuestras vidas valen más que sus ganancias”

El dirigente del PTS y precandidato a senador de Buenos Aires por el FIT visitó Campana y se reunió junto al referente local Guillermo Betancourt.

"Lo que decimos es lo que hacemos: nos comprometimos a rotar en las bancas y lo hicimos. Cobramos como docentes mientras somos legisladores y el grueso de nuestro salario va a parar a fondos de lucha de distintos sectores de la clase trabajadora. Nosotros planteamos esta propuesta en los diferentes recintos legislativos: que todo legislador cobre como un docente, algo a lo que se han negado rotunda y sistemáticamente los miembros de una casta política que por el contrario recibe ingresos gerenciales para gobernar al servicio de los grande empresarios" dijo ayer al mediodía Christian "Chipi" Castillo a la prensa local.

Castillo es pre-candidato a senador para la Provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda, y prometió volver a nuestra ciudad junto al ex-candidato presidencial de la izquierda y actual pre-candidato a diputado nacional Nicolás Del Caño. Según Castillo, la izquierda basará su campaña en el slogan "Nuestras vidas valen más que sus ganancias", y planteará la reducción de la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana y sin reducción salarial.

Al respecto, comentó: "Creo que es una gran bandera de lucha no sólo para nuestro país, sino a nivel internacional, que retoma lo que en algún momento fueron las 8 horas, pero adecuadas a las actuales condiciones científicas y técnicas que permiten una reducción de la jornada laboral y que pueda trabajar todo el mundo, repartiendo las horas disponibles entre ocupados y desocupados, pero que además permita al trabajador disponer de tiempo para estudiar, para estar con su familia, acceder a la cultura y al esparcimiento en general. Otro eje fuerte es el tema educativo: hay un avance de la destrucción de la educación pública, un maltrato que han recibido los docentes por parte de la gobernadora Vidal atacándolos como si fueran el demonio y el enemigo, cuando son los que ponen el cuerpo todos los días para defender la educación, lidiando con la crisis social, cobrando salarios que son de miseria: hoy un docente que recién empieza no llega a los $11 mil, o sea casi 3 mil por debajo de la línea de pobreza, mientras los funcionarios cobran 150 mil o 200 mil pesos. Lo mismo podemos ver en Campana con los municipales que cobran sueldos de hambre cuando tienen un intendente que ¿cuánto se lleva? ¿arriba de 200 mil? Esta obscenidad, que se ha naturalizado con funcionarios que tienen la vida acomodada y trabajadores que no pueden llegar a fin de mes es algo que queremos poner fuertemente en cuestión. Por eso vamos a plantear la duplicación del salario docente, y el blanqueo de todo el salario, con fondos no sólo de Provincia sino también de Nación: la Provincia genera el 40% de los fondos impositivos, y recibe sólo el 20%. Es decir: de Nación tiene que bajar plata que ahora va para los Fondos Buitre, las mineras, y la especulación financiera. Eso va a atado a implementación de un sistema de becas para la educación universitaria, dado que hoy de cada 4 estudiantes sólo se recibe 1; y también implementación efectiva de la jornada extendida en toda la provincia, porque hoy sólo recibe ese beneficio el 6%, cuando se planificó que en el 2015 ese número debía alcanzar al 30% de la matrícula".