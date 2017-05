Hoy, Ángela Acosta presenta su primer libro en la Biblioteca Municipal

Ángela Acosta Nació en Mendoza, en General Alvear. A los 14 años vino a Campana. Aquí se desempeñó durante muchos años como cosmiatra, siendo una de sus especializaciones: masoterapista en estética modeladora. Formó una familia, tiene dos hijos, Mariela y Víctor Raúl. Y dos nietos respectivamente Maximiliano y Alex. Reside actualmente en el partido de la costa, en la ciudad balnearia de Santa Teresita. El libro está disponible en la Feria del Libro en el stand 1122 del Pabellón Verde. Editorial Dunken. A partir de junio en todas las librerías. Nació en Mendoza, pero a los 14 años llegó a Campana y vivió hasta el 2003 cuando se fue a Santa Teresita. "Viaje de Amigas" será presentado esta tarde a partir de las 18 horas. No hay edad para enamorarse, pero tampoco hay edad para escribir un libro. Ángela Acosta con sus 77 años intactos presenta esta tarde a las 18 horas su primer libro. En las instalaciones de la Biblioteca Pública Municipal Dr. Octavio Amadeo (San Martín 373) será presentado "Viaje de Amigas". En 12 capítulos cuenta la historia de cuatro amigas de toda la vida (Mercedes, Mabel, Coca y Julia). Una de ellas tiene planificado un viaje y se lo propone a las demás. Ahí es donde empieza toda la trama. "Están los nombres pero no las vidas de ellas. Esto es una vida totalmente particular", acota. "Escribo desde chica, y leo lo que sea: revistas, diarios, libros... Me gustaba ir a la biblioteca. Recuerdo que lo primero que hice fue una tarjeta para el cumpleaños de mi mamá", cuenta Acosta, quien confiesa que nunca pensó escribir un libro: "tengo muchos cuentos empezados. Es una alegría y placer encontrarte con lo ansiado. Tal vez lo he deseado pero como lo veía tan lejos me negaba". Las cuestiones personales se involucran en esta publicación ya que enviudó dos veces: "Esto me sirvió para llenar ese vacío. Me revivió el libro". Además como novedad se terminó de editar antes de que comenzara la Feria del Libro. "Para mí eso fue todo. Una satisfacción muy grande que no se puede explicar", comenta. Marta Rosa Mutti escritora que trabaja en la Editorial Dunken, y en Santa Teresita da clases literarias. Ella fue su gran ayuda: "´Traé los escritos que yo te ayudo´, me dijo y me lo compaginó de manera espectacular", confiesa. "La amistad es lo más grande que hay. Mi mamá decía: nunca te pelees con el vecino porque es el familiar más cercano. Y así hice con las amistades no alejarlas, sino conquistarlas. No era la cantidad pero si el contenido. No tiene que desaparecer el hilo. No tenes que mirar lo que hace otra persona sino lo que vos le brindas a esa persona. No soy fácil de hacer amistades, pero cuando las tengo es difícil que se me desprendan". Dentro de sus gustos literarios están Alfonsina Storni, Mario Benedetti y Gabriel García Márquez. "Las personas mayores somos el ejemplo para los jóvenes. El joven tiene que ver y leer lo que hace una persona mayor y empaparse con los libros y la biblioteca. Escribir me encanta pero leer me apasiona", cierra Ángela.

ÁNGELA ESTUVO PRESENTE EN LA EDICIÓN NÚMERO 43 DE LA FERIA DEL LIBRO EN EL STAND 1122 DEL PABELLÓN VERDE DONDE PRESENTÓ "VIAJE DE AMIGAS"





PORTADA DE SU LIBRO QUE CONTIENE 12 CAPÍTULOS Y TRATA LA HISTORIA DE CUATRO AMIGAS MERCEDES, MABEL, COCA Y JULIA



Hoy, Ángela Acosta presenta su primer libro en la Biblioteca Municipal

