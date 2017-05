Exitosa jornada sobre cuidados gerontológicos

Se realizó bajo el lema "La violencia hacia los adultos mayores: herramientas para la detección e intervención" y estuvo a cargo de la Licenciada Alejandra Vázquez, quien asesoró a los participantes en el Salón Blanco del HCD. Desde el área de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, se realizó con amplia convocatoria la segunda jornada abierta al público de actualización de conocimientos sobre cuidados gerontológicos. En esta oportunidad la charla se denominó a "La violencia hacia los adultos mayores: herramientas para la detección e intervención" y estuvo a cargo de la Licenciada Alejandra Vázquez, quien asesoró a los participantes en el Salón Blanco del HCD. "La palabra maltrato está en el diccionario, pero la palabra buen trato no. Entonces desde ahí queremos difundir. Cambiar el paradigma del maltrato hacia el buen trato al adulto mayor. Identificar estas cuestiones y saber dónde estamos fallando", comentó María de los Ángeles Fernández, responsable del área de Adultos Mayores. Como invitada de la capacitación estuvo la Licenciada en Psicología Alejandra Vázquez, especialista en violencia familiar. Presidenta de la Asociación Especialista en Violencia Familiar y Coordinadora del área de Capacitación del Programa Proteger del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Además es Docente de la carrera de Especialización en Gerontología. "La violencia hacia los adultos mayores estuvo muy invisibilizada durante muchos años. Recién en los 80 se comienza hablar sobre ese tema. Es muy importante poder concientizar y capacitar a todas las personas que de manera directa o indirecta trabajan en el abordaje de la problemática o quienes tienen contacto permanentemente con adultos mayores como pueden ser cuidadores", explicó. Los contenidos fueron: ¿Cuáles son los indicadores de que una persona puede estar siendo víctima de violencia tanto intrafamiliar como institucional? ¿Cuáles son las características psicológicas y cómo se presenta una víctima de violencia cuando va a pedir ayuda? ¿Cuáles son las modalidades de violencia por las que se puede presentar el maltrato hacia las personas mayores? También, algunas pautas están relacionadas a los cuidadores y a cómo prevenir el desgaste laboral. Otro punto clave son los aspectos legales. "Los adultos mayores desconocen cuáles son sus derechos. Si bien hoy en día son muchas las denuncias que se reciben, sabemos que hay dificultades ya que muchas veces el único vinculo que tienen, es ese familiar que maltrata. Prefieren priorizar el vínculo por sobre otras cosas", detalló Vázquez. En la jornada de cuatro horas hubo una parte práctica donde todos tuvieron la oportunidad de trabajar con un caso para poder pensar que es lo que harían ante una situación de maltrato. "Muchos se preguntan ¿Cuáles son los mitos y prejuicios que se tienen sobre la vejez y envejecimiento? Vivimos en una sociedad donde se tiende a asociar el envejecimiento con concepciones negativas, enfermedades. Cuando hablamos de violencia hacia mayores vamos a ver que no hay una relación causa-efecto. No hay causas, hay determinantes. La confluencia de múltiples determinantes son las que provienen del ámbito, social, institucional y familiar". Vázquez es la primera vez que visita Campana y previo a iniciar la charla comentó: "Creo que va a despertar mucho interés y a medida que pasa el tiempo se va tomando más conciencia de la importancia que se tiene. Es una problemática de salud pública por las enfermedades que provoca, no solo en la salud física y psíquica sino que además por la cantidad de muertes que vemos a diario en los medios". Según informaron desde el Municipio, está prevista una nueva capacitación sobre esta problemática, el próximo 30 de mayo, apuntada especialmente al personal municipal.

La capacitación estuvo a cargo de la Lic. Alejandra Vázquez



Exitosa jornada sobre cuidados gerontológicos

