Diego Méndez y Anabela Peralta representaron a la Asociación Jungshin Taekwon Do El pasado domingo, la Asociación Jungshin Taekwon Do con representantes de nuestra ciudad y Escobar se hicieron presentes en la XIII Copa APAT de Taekwon Do ITF en Avellaneda. A cargo de los Instructores mayores Master Ricardo Riero y Mónica Guardia, los atletas campanenses obtuvieron los siguientes resultados: *Diego Méndez: 1er puesto en Formas categoría amarillo/verde adultos masculino; 2º puesto en lucha categoría amarillo/verde adultos masculino peso liviano. *Anabela Peralta: 2º puesto en lucha categoría azul /rojo adultos femenino peso mediano; 3º° puesto en formas categoría azul/rojo adultos femenino.

Taekwondo:

Atletas de Campana participaron de la XIII Copa Apat

